Режиссер фильма Пол Макгиган имеет в фильме любопытное камео: рентгеновский снимок руки в кабинете коронера – это снимок руки Макгигана.

Исполнитель роли Слевина Джош Хартнетт жил со сценаристом фильма Джейсоном Смиловичем и его девушкой в Нью-Йорке, в период написания сценария. Смилович так часто видел Хартнетта в одном полотенце, что решил добавить эту деталь в фильм. Так он смог показать персонажа Слевина более уязвимым.

Согласно аудиокомментариям к фильму на DVD, реакция Люси Лью, когда она заходит к Джорджу Хартнетту со спущенным полотенцем, реальна. Сцена была в сценарии, но Хартнетт не предупреждал Люси, что действительно будет совсем без одежды. При этом актриса старше своего партнера на десять лет. Позже она признавалась, что во время съемок веселилась больше, чем на съемках какого-либо другого фильма.

В рекламных материалах к этому фильму титры с именем сэра Бена Кингсли отмечали его рыцарское звание. Поначалу из-за этого актер подвергся критике, поскольку такие вещи обычно не упоминаются в профессиональных титрах. Однако позже выяснилось, что это была ошибка руководителя студии, незнакомого с британской системой наград.

В какой-то момент фильма Слевин говорит: «Единственный настоящий Джеймс Бонд – это Тимоти Далтон». Девятью годами позже Хартнетт появился с Далтоном в телесериале «Страшные сказки».

В фильме присутствует ляповый эпизод, в каждом кадре которого Джордж Хартнетт появляется с разной прической.

Когда Линдси впервые встречает Слевина, она говорит: «По словам Коломбо, на месте преступления нужно искать три вещи. То, чего там не было прежде, то, что было прежде, а сейчас его нет и что лежит на полу». Однако на самом деле за все время существования Коломбо с 1968 по 2003 год он ни разу не говорил ничего подобного.

Во время первой экранной встрече Раввина в исполнении Бена Кингсли и мистера Доброго Кота глаза Кингсли слишком часто двигаются так, как если бы он читал свой диалог по карточкам.

В фильме присутствовала альтернативная сцена, в которой Слевин убивает Линдси, но создатели посчитали ее слишком мрачной.

Настоящий Ник Фишер, полный тезка персонажа фильма, указан в титрах как ассистент продюсеров картины Криса Робертса и Киа Джем.

В конце фильма выясняется, что фамилия Слевина “Келевра” – псевдоним, который на иврите означает “Злобный пес”. Таким образом он рифмуется с псевдонимом героя Брюса Уиллиса, которого называют Добрый Кот. Позже Брюс Уиллис и Джош Хартнетт появились вместе в фильме «Город грехов». В этом фильме роль сдержанного киллера исполнил именно Хартнетт.

По словам Линдси, Смит останавливается в отеле в номере 1009. О комнате с таким же номером поет группа The Rolling Stones в своей песне "Shine a Light".