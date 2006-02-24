Счастливое число Слевина, 2006
Причины посмотреть
Факты
О фильме
Незадачливый парень Слевин Келевра в один день лишается дома, работы и своей девушки. Чтобы развеяться, он прилетает в Нью-Йорк, однако череда его неудач продолжается: сразу на выходе из аэропорта на Слевина нападает грабитель и ломает ему нос. Когда парень добирается до квартиры пригласившего его друга Кевина Фишера, то обнаруживает ее пустой. Вместо Кевина вскоре появляется его подруга Линдси, которая предлагает начать расследование, так как считает, что Ника похитили.
Через некоторое время в квартире появляются двое незнакомцев. Приняв Слевина за Фишера, они забирают его на встречу к криминальному авторитету по прозвищу Босс, которому Кевин должен крупную сумму денег. Понимая, что он не может доказать свою непричастность, Слевин соглашается выполнить для Босса особую работу: убить сына другого криминального босса, Раввина.
Вскоре Слевина забирают еще двое бандитов, на этот раз посланных Раввином. Кевин умудрился задолжать и ему, и теперь Раввин требует от Слевина убить самого Босса. Тем временем Линдси случайно встречает человека, который выходил на контакт с Кевином перед его исчезновением. Теперь им предстоит распутать клубок криминальных интриг и раскрыть мрачные тайны прошлого самого Слевина.
Режиссер фильма Пол Макгиган имеет в фильме любопытное камео: рентгеновский снимок руки в кабинете коронера – это снимок руки Макгигана.
Исполнитель роли Слевина Джош Хартнетт жил со сценаристом фильма Джейсоном Смиловичем и его девушкой в Нью-Йорке, в период написания сценария. Смилович так часто видел Хартнетта в одном полотенце, что решил добавить эту деталь в фильм. Так он смог показать персонажа Слевина более уязвимым.
Согласно аудиокомментариям к фильму на DVD, реакция Люси Лью, когда она заходит к Джорджу Хартнетту со спущенным полотенцем, реальна. Сцена была в сценарии, но Хартнетт не предупреждал Люси, что действительно будет совсем без одежды. При этом актриса старше своего партнера на десять лет. Позже она признавалась, что во время съемок веселилась больше, чем на съемках какого-либо другого фильма.
В рекламных материалах к этому фильму титры с именем сэра Бена Кингсли отмечали его рыцарское звание. Поначалу из-за этого актер подвергся критике, поскольку такие вещи обычно не упоминаются в профессиональных титрах. Однако позже выяснилось, что это была ошибка руководителя студии, незнакомого с британской системой наград.
В какой-то момент фильма Слевин говорит: «Единственный настоящий Джеймс Бонд – это Тимоти Далтон». Девятью годами позже Хартнетт появился с Далтоном в телесериале «Страшные сказки».
В фильме присутствует ляповый эпизод, в каждом кадре которого Джордж Хартнетт появляется с разной прической.
Когда Линдси впервые встречает Слевина, она говорит: «По словам Коломбо, на месте преступления нужно искать три вещи. То, чего там не было прежде, то, что было прежде, а сейчас его нет и что лежит на полу». Однако на самом деле за все время существования Коломбо с 1968 по 2003 год он ни разу не говорил ничего подобного.
Во время первой экранной встрече Раввина в исполнении Бена Кингсли и мистера Доброго Кота глаза Кингсли слишком часто двигаются так, как если бы он читал свой диалог по карточкам.
В фильме присутствовала альтернативная сцена, в которой Слевин убивает Линдси, но создатели посчитали ее слишком мрачной.
Настоящий Ник Фишер, полный тезка персонажа фильма, указан в титрах как ассистент продюсеров картины Криса Робертса и Киа Джем.
В конце фильма выясняется, что фамилия Слевина “Келевра” – псевдоним, который на иврите означает “Злобный пес”. Таким образом он рифмуется с псевдонимом героя Брюса Уиллиса, которого называют Добрый Кот. Позже Брюс Уиллис и Джош Хартнетт появились вместе в фильме «Город грехов». В этом фильме роль сдержанного киллера исполнил именно Хартнетт.
По словам Линдси, Смит останавливается в отеле в номере 1009. О комнате с таким же номером поет группа The Rolling Stones в своей песне "Shine a Light".
Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому... Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире.
В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийство сына и в отместку "заказать" его наследника. Это грязное дело Босс решает поручить своему давнему должнику Нику. Шестерки Босса врываются к Слевину и, приняв его за Ника, требуют убрать сына Рабби. Слевину ничего не остается, как закрыть долг друга...
В ролях
Детали фильма
|13 апреля 2006
|Россия
|Парадиз
|16+
|9 ноября 2006
|Австралия
|27 июля 2006
|Ангола
|20 апреля 2006
|Аргентина
|13 апреля 2006
|Беларусь
|5 июля 2006
|Бельгия
|28 апреля 2006
|Болгария
|15 сентября 2006
|Бразилия
|24 февраля 2006
|Великобритания
|9 ноября 2006
|Венгрия
|2 марта 2007
|Венесуэла
|12 октября 2006
|Гонконг
|13 июля 2006
|Греция
|12 мая 2006
|Дания
|10 мая 2006
|Египет
|11 мая 2006
|Израиль
|24 февраля 2006
|Ирландия
|7 апреля 2006
|Исландия
|7 апреля 2006
|Испания
|18 августа 2006
|Италия
|13 апреля 2006
|Казахстан
|7 апреля 2006
|Канада
|10 августа 2007
|Колумбия
|6 июня 2006
|Кувейт
|12 мая 2006
|Латвия
|6 июля 2006
|Ливан
|2 июня 2006
|Литва
|5 июля 2006
|Люксембург
|30 марта 2006
|Малайзия
|24 февраля 2006
|Мальта
|28 июня 2006
|Марокко
|27 октября 2006
|Мексика
|28 июня 2006
|Монако
|20 апреля 2006
|Нидерланды
|12 мая 2006
|Норвегия
|17 апреля 2006
|ОАЭ
|16 февраля 2007
|Панама
|16 ноября 2006
|Перу
|18 августа 2006
|Польша
|27 июля 2006
|Португалия
|16 июня 2006
|Румыния
|7 апреля 2006
|США
|12 мая 2006
|Сербия
|24 августа 2006
|Сингапур
|9 ноября 2006
|Словакия
|11 мая 2006
|Словения
|14 декабря 2006
|Таиланд
|22 июля 2006
|Тайвань
|28 июня 2006
|Тунис
|21 апреля 2006
|Турция
|13 апреля 2006
|Украина
|24 августа 2006
|Уругвай
|26 мая 2006
|Финляндия
|28 июня 2006
|Франция
|5 октября 2006
|Чехия
|27 июля 2006
|Чили
|25 января 2007
|Швейцария
|16 июня 2006
|Швеция
|9 июня 2006
|Эстония
|6 октября 2006
|ЮАР
|22 июня 2006
|Южная Корея
|13 января 2007
|Япония
Где посмотреть фильмИВИ
Трейлеры фильмаВсе трейлеры
саундтрек фильма Счастливое число Слевина
Цитаты
Наша рецензия
Отзывы о фильме
Частые вопросы о фильме «Счастливое число Слевина»
Когда премьера фильма «Счастливое число Слевина»?
Мировая премьера фильма «Счастливое число Слевина» — 24 февраля 2006.
Какой рейтинг у фильма «Счастливое число Слевина»?
Рейтинг фильма «Счастливое число Слевина» на Киноафише — 7,6 из 10 (20 голосов), на IMDb — 7,7 из 10.
Сколько длится фильм «Счастливое число Слевина»?
Продолжительность фильма «Счастливое число Слевина» — 1 час 49 минут.
Кто режиссёр фильма «Счастливое число Слевина»?
Режиссёр фильма «Счастливое число Слевина» — Пол МакГиган.
Какой бюджет у фильма «Счастливое число Слевина»?
Бюджет фильма «Счастливое число Слевина» — $27 000 000.
Сколько собрал фильм «Счастливое число Слевина»?
Сборы фильма «Счастливое число Слевина» в мире — $56 308 881.
Кто написал музыку к фильму «Счастливое число Слевина»?
Композитор фильма «Счастливое число Слевина» — Джошуа Ральф.Саундтрек фильма
И зачем вы описали весь сюжет.Я собираюсь идти,а теперь знаю чем кончится!!!!
Ух убивала бы!