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Постер фильма Счастливое число Слевина
7.6
Счастливое число Слевина - Трейлер
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7.6

Счастливое число Слевина

, 2006
Lucky Number Slevin
Германия, США / триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Счастливое число Слевина
7.6
Счастливое число Слевина - Трейлер
Счастливое число Слевина  Трейлер

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Факты

О фильме

Незадачливый парень Слевин Келевра в один день лишается дома, работы и своей девушки. Чтобы развеяться, он прилетает в Нью-Йорк, однако череда его неудач продолжается: сразу на выходе из аэропорта на Слевина нападает грабитель и ломает ему нос. Когда парень добирается до квартиры пригласившего его друга Кевина Фишера, то обнаруживает ее пустой. Вместо Кевина вскоре появляется его подруга Линдси, которая предлагает начать расследование, так как считает, что Ника похитили.

Через некоторое время в квартире появляются двое незнакомцев. Приняв Слевина за Фишера, они забирают его на встречу к криминальному авторитету по прозвищу Босс, которому Кевин должен крупную сумму денег. Понимая, что он не может доказать свою непричастность, Слевин соглашается выполнить для Босса особую работу: убить сына другого криминального босса, Раввина.

Вскоре Слевина забирают еще двое бандитов, на этот раз посланных Раввином. Кевин умудрился задолжать и ему, и теперь Раввин требует от Слевина убить самого Босса. Тем временем Линдси случайно встречает человека, который выходил на контакт с Кевином перед его исчезновением. Теперь им предстоит распутать клубок криминальных интриг и раскрыть мрачные тайны прошлого самого Слевина.

Режиссер фильма Пол Макгиган имеет в фильме любопытное камео: рентгеновский снимок руки в кабинете коронера – это снимок руки Макгигана.

Исполнитель роли Слевина Джош Хартнетт жил со сценаристом фильма Джейсоном Смиловичем и его девушкой в Нью-Йорке, в период написания сценария. Смилович так часто видел Хартнетта в одном полотенце, что решил добавить эту деталь в фильм. Так он смог показать персонажа Слевина более уязвимым.

Согласно аудиокомментариям к фильму на DVD, реакция Люси Лью, когда она заходит к Джорджу Хартнетту со спущенным полотенцем, реальна. Сцена была в сценарии, но Хартнетт не предупреждал Люси, что действительно будет совсем без одежды. При этом актриса старше своего партнера на десять лет. Позже она признавалась, что во время съемок веселилась больше, чем на съемках какого-либо другого фильма.

В рекламных материалах к этому фильму титры с именем сэра Бена Кингсли отмечали его рыцарское звание. Поначалу из-за этого актер подвергся критике, поскольку такие вещи обычно не упоминаются в профессиональных титрах. Однако позже выяснилось, что это была ошибка руководителя студии, незнакомого с британской системой наград.

В какой-то момент фильма Слевин говорит: «Единственный настоящий Джеймс Бонд – это Тимоти Далтон». Девятью годами позже Хартнетт появился с Далтоном в телесериале «Страшные сказки».

В фильме присутствует ляповый эпизод, в каждом кадре которого Джордж Хартнетт появляется с разной прической.

Когда Линдси впервые встречает Слевина, она говорит: «По словам Коломбо, на месте преступления нужно искать три вещи. То, чего там не было прежде, то, что было прежде, а сейчас его нет и что лежит на полу». Однако на самом деле за все время существования Коломбо с 1968 по 2003 год он ни разу не говорил ничего подобного.

Во время первой экранной встрече Раввина в исполнении Бена Кингсли и мистера Доброго Кота глаза Кингсли слишком часто двигаются так, как если бы он читал свой диалог по карточкам.

В фильме присутствовала альтернативная сцена, в которой Слевин убивает Линдси, но создатели посчитали ее слишком мрачной.

Настоящий Ник Фишер, полный тезка персонажа фильма, указан в титрах как ассистент  продюсеров картины Криса Робертса и Киа Джем.

В конце фильма выясняется, что фамилия Слевина “Келевра” – псевдоним, который на иврите означает “Злобный пес”. Таким образом он рифмуется с псевдонимом героя Брюса Уиллиса, которого называют Добрый Кот. Позже Брюс Уиллис и Джош Хартнетт появились вместе в фильме «Город грехов». В этом фильме роль сдержанного киллера исполнил именно Хартнетт.

По словам Линдси, Смит останавливается в отеле в номере 1009. О комнате с таким же номером поет группа The Rolling Stones в своей песне "Shine a Light".

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому... Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире.

В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийство сына и в отместку "заказать" его наследника. Это грязное дело Босс решает поручить своему давнему должнику Нику. Шестерки Босса врываются к Слевину и, приняв его за Ника, требуют убрать сына Рабби. Слевину ничего не остается, как закрыть долг друга...

В ролях

Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Слевин
Морган Фриман
Морган Фриман
Босс
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Mr. Goodkat
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Раввин
Люси Лью
Люси Лью
Линдси
Кевин Чэмберлин
Кевин Чэмберлин
Marty
Джанет Лэйн
Мэттью Дж. Тэйлор
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Brikowski
Майкл Рубенфильд
Yitzchok
Питер Аутербридж
Dumbrowski
Дориан Миссик
Elvis
Режиссер Пол МакГиган
Сценарист Jason Smilovic
Композитор Джошуа Ральф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 февраля 2006
Дата выхода
13 апреля 2006 Россия Парадиз 16+
9 ноября 2006 Австралия
27 июля 2006 Ангола
20 апреля 2006 Аргентина
13 апреля 2006 Беларусь
5 июля 2006 Бельгия
28 апреля 2006 Болгария
15 сентября 2006 Бразилия
24 февраля 2006 Великобритания
9 ноября 2006 Венгрия
2 марта 2007 Венесуэла
12 октября 2006 Гонконг
13 июля 2006 Греция
12 мая 2006 Дания
10 мая 2006 Египет
11 мая 2006 Израиль
24 февраля 2006 Ирландия
7 апреля 2006 Исландия
7 апреля 2006 Испания
18 августа 2006 Италия
13 апреля 2006 Казахстан
7 апреля 2006 Канада
10 августа 2007 Колумбия
6 июня 2006 Кувейт
12 мая 2006 Латвия
6 июля 2006 Ливан
2 июня 2006 Литва
5 июля 2006 Люксембург
30 марта 2006 Малайзия
24 февраля 2006 Мальта
28 июня 2006 Марокко
27 октября 2006 Мексика
28 июня 2006 Монако
20 апреля 2006 Нидерланды
12 мая 2006 Норвегия
17 апреля 2006 ОАЭ
16 февраля 2007 Панама
16 ноября 2006 Перу
18 августа 2006 Польша
27 июля 2006 Португалия
16 июня 2006 Румыния
7 апреля 2006 США
12 мая 2006 Сербия
24 августа 2006 Сингапур
9 ноября 2006 Словакия
11 мая 2006 Словения
14 декабря 2006 Таиланд
22 июля 2006 Тайвань
28 июня 2006 Тунис
21 апреля 2006 Турция
13 апреля 2006 Украина
24 августа 2006 Уругвай
26 мая 2006 Финляндия
28 июня 2006 Франция
5 октября 2006 Чехия
27 июля 2006 Чили
25 января 2007 Швейцария
16 июня 2006 Швеция
9 июня 2006 Эстония
6 октября 2006 ЮАР
22 июня 2006 Южная Корея
13 января 2007 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $56 308 881
Производство The Weinstein Company, Ascendant Pictures, FilmEngine
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  902 В жанре «триллер»  167 В жанре «драма»  418 В фильмах Германии  37 В фильмах США  581 В фильмах 2006 года  14
Обновлено 9 декабря 2020

Трейлеры фильма

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Счастливое число Слевина - Трейлер
Счастливое число Слевина Трейлер
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саундтрек фильма Счастливое число Слевина

Наша рецензия

В «Счастливом Числе Слевина» шотландец Пол МакГиган предпринял довольно-таки неоднозначную попытку соединить непринужденно-эксцентричную любовно-конспирологическую историю в духе собственного снятого в 2004 году «Уикер-парка» с тем же Джошем Хартнеттом в главной роли, уходящую в иронический сюр криминальную метафизику Гая Ритчи и укрытую легким покрывалом наркотического бреда расчетливую многоходовую партию мести из «Сэлтонского моря» Д. Дж. Карузо. В итоге получилось весьма странное…

Отзывы о фильме

Иззи 2 апреля 2015, 12:51
очень интересный фильм про красивую месть... мне кажется эти три актера Люси Лью, Брюс Уилис и Джош идеально подобраны для этих ролей. и те мудрые… Читать дальше…
Grumbler 2 апреля 2015, 12:51


И зачем вы описали весь сюжет.Я собираюсь идти,а теперь знаю чем кончится!!!!

Ух убивала бы!

Частые вопросы о фильме «Счастливое число Слевина»

Когда премьера фильма «Счастливое число Слевина»?

Мировая премьера фильма «Счастливое число Слевина» — 24 февраля 2006.

Какой рейтинг у фильма «Счастливое число Слевина»?

Рейтинг фильма «Счастливое число Слевина» на Киноафише — 7,6 из 10 (20 голосов), на IMDb — 7,7 из 10.

Сколько длится фильм «Счастливое число Слевина»?

Продолжительность фильма «Счастливое число Слевина» — 1 час 49 минут.

Кто режиссёр фильма «Счастливое число Слевина»?

Режиссёр фильма «Счастливое число Слевина» — Пол МакГиган.

Какой бюджет у фильма «Счастливое число Слевина»?

Бюджет фильма «Счастливое число Слевина» — $27 000 000.

Сколько собрал фильм «Счастливое число Слевина»?

Сборы фильма «Счастливое число Слевина» в мире — $56 308 881.

Кто написал музыку к фильму «Счастливое число Слевина»?

Композитор фильма «Счастливое число Слевина» — Джошуа Ральф.

Саундтрек фильма
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Счастливое число Слевина - смотреть в онлайн-кинотеатре

Счастливое число Слевина

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