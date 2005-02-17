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Хроники обыкновенного безумия Хроники обыкновенного безумия
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Pribehy obycejneho silenstvi

Хроники обыкновенного безумия, 2005

2005 / Чехия / Германия / Словакия
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Герой фильма, молодой человек пытается вернуть любимую, уставшую от его странных выходок. По совету друзей парень пытается использовать рецепты черной магии, но вместо пряди волос возлюбленной вырезает приличный кусок из шевелюры ее спящей тети. Что и говорить – со стороны поступок выглядит безумным. Как и желание его новых соседей – заниматься сексом только в его присутствии. Как и новое увлечение его папаши-пенсионера, в прошлом – диктора радио, торжественным голосом объявлявшего о готовности колхозников к сбору урожая, а ныне – участника странных перфомансов. Как и страсть его матери, литрами отправляющей свою кровь жертвам природных катаклизмов и политических кризисов. Как и любовь его начальника к женщине-манекену, для которой босс покупает все новые обновки...

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 30 июня 2006
Премьера в мире 17 февраля 2005
Режиссер
Петр Зеленка
В ролях
Иван Троян
Сюзана Сулаева
Сюзана Стивинова
Мирослав Кробот
Нина Дивискова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хроники обыкновенного безумия 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lume 2 апреля 2015, 12:51
кино на самом деле очень и очень неплохое, сходите не пожалейте. ТОлько мне кажется, что это все-таки драма, а не комедия.
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