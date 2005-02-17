Хроники обыкновенного безумия, 2005

Герой фильма, молодой человек пытается вернуть любимую, уставшую от его странных выходок. По совету друзей парень пытается использовать рецепты черной магии, но вместо пряди волос возлюбленной вырезает приличный кусок из шевелюры ее спящей тети. Что и говорить – со стороны поступок выглядит безумным. Как и желание его новых соседей – заниматься сексом только в его присутствии. Как и новое увлечение его папаши-пенсионера, в прошлом – диктора радио, торжественным голосом объявлявшего о готовности колхозников к сбору урожая, а ныне – участника странных перфомансов. Как и страсть его матери, литрами отправляющей свою кровь жертвам природных катаклизмов и политических кризисов. Как и любовь его начальника к женщине-манекену, для которой босс покупает все новые обновки...