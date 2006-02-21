Пока другие подростки наслаждаются каникулами, скромный и застенчивый юноша Бен под нежной и властной опекой матери-домохозяйки и отца-викария коротает свои деньки за чтением, уроками вождения и уходом за стариками. Но когда Бен устраивается на работу к пожилой, но по-прежнему ребячливой и эксцентричной актрисе Эйви в его жизнь, переворачивая все с ног на голову, врывается ураган упоительной свободы. Летний лагерь, пьесы Шекспира под открытым небом, первая любовь... Но каникулы, а значит и вольная жизнь Бена, подходят к концу. Вновь подчиняться правилам своих родителей-консерваторов или начать жить своим умом?