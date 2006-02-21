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Постер фильма Уроки вождения
7.3
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7.3

Уроки вождения

, 2006
Driving Lessons
Великобритания / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Уроки вождения
7.3

О фильме

Пока другие подростки наслаждаются каникулами, скромный и застенчивый юноша Бен под нежной и властной опекой матери-домохозяйки и отца-викария коротает свои деньки за чтением, уроками вождения и уходом за стариками. Но когда Бен устраивается на работу к пожилой, но по-прежнему ребячливой и эксцентричной актрисе Эйви в его жизнь, переворачивая все с ног на голову, врывается ураган упоительной свободы. Летний лагерь, пьесы Шекспира под открытым небом, первая любовь... Но каникулы, а значит и вольная жизнь Бена, подходят к концу. Вновь подчиняться правилам своих родителей-консерваторов или начать жить своим умом?

В ролях

Тэмсин Эгертон
Тэмсин Эгертон
Sarah
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Бен
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Evie
Лора Линни
Лора Линни
Laura
Мишель Данкан
Мишель Данкан
Fay Cohen
Old Lady 1
Ruby Mortlock
Old Lady 2
Don Wetherhead
Old Man
Оливер Милберн
Peter
Николас Фэррел
Robert
Джим Нортон
Джим Нортон
Mr. Fincham
Режиссер Джереми Брок
Сценарист Джереми Брок
Композитор Clive Carroll, John Renbourn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 июля 2007
Премьера в мире 21 февраля 2006
Дата выхода
1 сентября 2006 Россия Парадиз
1 сентября 2006 Беларусь
1 сентября 2006 Казахстан
13 октября 2006 США PG-13
1 сентября 2006 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 297 553
Производство ContentFilm, Rubber Tree Plant, UK Film Council
Другие названия
Driving Lessons, Driving Lessons - Mit Vollgas ins Leben, In viaggio con Evie, Leçons de conduite, Lições de Condução, Lições de Vida, Nauka jazdy, O protaris, Shiurey nehiga, Sofőrlecke, Unterwegs mit Evie, Vairavimo pamokos, Уроки водіння, Уроки вождения, 人生駕駛課

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 декабря 2023

Цитаты

Sarah Ты очень злишься, да? Не злись. Ты всё ещё Божий подарок. Каждый день, что нам даёт Бог — это подарок. Поэтому мы и называем его настоящим.
Ben Отвянь, Сара.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
2 июня 2021 12:30 Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах Приближается пора отпусков и каникул, а значит, самое время подготовиться к отдыху! В нашей новой подборке мы собрали самые разные фильмы, действие которых происходит в отпуске, – от легких комедий и уютного семейного кино до хорроров и фильмов-катастроф, от классики мирового кинематографа до новинок.

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