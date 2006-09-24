Jane Eyre Сэр, мне нужно взять отпуск на неделю или две, чтобы навестить больную даму, которая меня просила.

Edward Fairfax Rochester Какая больная дама?

Jane Eyre Её зовут Рид. Она жена моего дяди.

Edward Fairfax Rochester Дядя? Ты говорила, что у тебя нет семьи.

Jane Eyre Моя тётя выгнала меня, когда я уехала в школу.

Edward Fairfax Rochester Почему?

Jane Eyre Потому что я была бедной. И она меня не любила.

Edward Fairfax Rochester И она отправила тебя в Лоууд, не сказав ни слова и не навестив почти десять лет. Так почему же теперь она вдруг хочет тебя увидеть?

Jane Eyre Её сын Джон умер. Он погубил себя. Теперь её сломило его несчастье. Я уйду всего на две недели, надеюсь.

Edward Fairfax Rochester Две недели? Это невозможно.

Jane Eyre У вас гости, сэр.

Edward Fairfax Rochester Хорошо. Но пообещай, что не задержишься у этой неблагодарной тёти больше недели.

Jane Eyre Я не могу обещать. Она умирает. Тут не поставишь сроки.

Edward Fairfax Rochester Конечно, ты поедешь. Я не могу тебя остановить. У тебя должны быть деньги. Без денег не поедешь. Я ведь еще не платил тебе зарплату, помнишь? Сколько у тебя всего на свете, Джейн?

Jane Eyre Пять шиллингов, сэр.

Edward Fairfax Rochester Вот, возьми пятьдесят фунтов.

Jane Eyre Нет, сэр. Вы должны мне всего пятнадцать. У меня нет сдачи.

Edward Fairfax Rochester Мне не нужна сдача, Джейн. Ты это знаешь. Возьми свою зарплату.

[Джейн качает головой «нет»]

Edward Fairfax Rochester Правильно. Лучше не давать тебе все сразу. А то задержишься на три месяца. Вот, десять. Разве этого мало?

Jane Eyre Да, сэр. Но вы всё ещё должны мне пять.

Edward Fairfax Rochester Тогда возвращайся за ними.

Edward Fairfax Rochester Сэр, мне нужно спросить еще кое-что, по делу. Вы почти что сказали, что собираетесь жениться.

Edward Fairfax Rochester Правда? Значит, это решено? Ты решила, что мисс Ингрэм будет моей невестой. Теперь понятно. Ты собираешься уговорить эту жалкую семью найти тебе новое место. Неблагодарная девчонка, признайся!

Jane Eyre Нет, сэр. Я же сказала, что они меня не любят, сэр. Чтобы предлагать такую услугу... Я буду давать объявления.

Edward Fairfax Rochester Чёрт возьми, будешь! Давать объявления! Хотел бы я дать тебе всего один соверен, а не целых десять фунтов. Отдай мне девять.

[Джейн прячет руки за спину]

Edward Fairfax Rochester Джейн, мне они нужны.