«V» значит Вендетта, 2005

Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем. США утратили лидерские позиции на мировой арене, в Великобритании установлен тоталитарный режим. В стране свирепствует смертельный вирус, но верховный канцлер обещает жителям покончить с эпидемией. В это смутное время молодая женщина по имени Иви Хэммонд случайно сталкивается с неизвестным, который носит маску Гая Фокса и называет себя V (Ви). В ночь с 4 на 5 ноября они становятся свидетелями взрыва в Олд-Бейли. В новостях случившееся объясняют аварийным сносом здания, но V удается запустить в эфир запись с обращением к жителям страны. Он призывает их поднять восстание и в следующем году устроить теракт в парламенте. Иви также предстоит приложить руку к свержению жестокого режима…