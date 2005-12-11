«V» значит Вендетта, 2005

Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем. США утратили лидерские позиции на мировой арене, в Великобритании установлен тоталитарный режим. В стране свирепствует смертельный вирус, но верховный канцлер обещает жителям покончить с эпидемией. В это смутное время молодая женщина по имени Иви Хэммонд случайно сталкивается с неизвестным, который носит маску Гая Фокса и называет себя V (Ви). В ночь с 4 на 5 ноября они становятся свидетелями взрыва в Олд-Бейли. В новостях случившееся объясняют аварийным сносом здания, но V удается запустить в эфир запись с обращением к жителям страны. Он призывает их поднять восстание и в следующем году устроить теракт в парламенте. Иви также предстоит приложить руку к свержению жестокого режима…
Эта футуристическая история разворачивается, в альтернативной реальности, в мире, где Германия выиграла Вторую Мировую войну и Великобритания теперь фашистская страна. Мрачный борец за справедливость, известный как "V", сражаясь против тоталитарного общества, вовсю пользуется приемами террористов. Когда он спасает девушку из лап секретной полиции, "V" понимает, что это отличный шанс обзавестись союзником.