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V for Vendetta

«V» значит Вендетта, 2005

2005 / США / Великобритания / Германия
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем. США утратили лидерские позиции на мировой арене, в Великобритании установлен тоталитарный режим. В стране свирепствует смертельный вирус, но верховный канцлер обещает жителям покончить с эпидемией. В это смутное время молодая женщина по имени Иви Хэммонд случайно сталкивается с неизвестным, который носит маску Гая Фокса и называет себя V (Ви). В ночь с 4 на 5 ноября они становятся свидетелями взрыва в Олд-Бейли. В новостях случившееся объясняют аварийным сносом здания, но V удается запустить в эфир запись с обращением к жителям страны. Он призывает их поднять восстание и в следующем году устроить теракт в парламенте. Иви также предстоит приложить руку к свержению жестокого режима…

  • Сцены в метрополитене были сняты на заброшенной лондонской станции Олдвич, закрытой в 1994 году. 
  • Среди полотен, собранных в убежище V, можно заметить картины «Волшебница Шалот» Джона Уильяма Уотерхауса, «Созревание» Эдварда Мунка, «Вакх и Ариадна» Тициана.
  • На роль Иви Хэммонд претендовали Кира Найтли, Брайс Даллас Ховард, Скарлетт Йоханссон.
  • У художника по костюмам Сэмми Шелдона было всего пять недель на подготовку к съемкам.

Эта футуристическая история разворачивается, в альтернативной реальности, в мире, где Германия выиграла Вторую Мировую войну и Великобритания теперь фашистская страна. Мрачный борец за справедливость, известный как "V", сражаясь против тоталитарного общества, вовсю пользуется приемами террористов. Когда он спасает девушку из лап секретной полиции, "V" понимает, что это отличный шанс обзавестись союзником.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 20 апреля 2006
Премьера в мире 11 декабря 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Джеймс МакТиг
Джеймс МакТиг
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Руперт Грэйвз
Кейт Хау
Все актеры и съемочная группа
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Российскому зрителю и читателю, за очень редким исключением, совершенно ничего не говорит имя Гая Фокса (Guy Fawkes), для жителей же Англии, антиутопическую фантазию на темы истории которой как раз и представляет собой V for Vendetta, это имя – такой же символ, как Тауэр, Кромвель или Алая и Белая роза. В 1603 году скончалась королева Елизавета, воздвигшая суровые гонения на английских католиков, и на престол взошел Яков I, с чьим именем последние связывали немалые надежды. Однако надежды…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:42
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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