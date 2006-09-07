Сделка с дьяволом, 2006

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Могучий финн Ренни Харлин весело и со вкусом продает душу дьяволу, уходя все дальше и дальше в непроглядный мрак вечной ночи. Автор уже довольно древней по меркам 2006 года четвертой части «Кошмара на улице Вязов» снова в апокалиптическом седле: забыты и скалолазы, и гонщики, и крепкие орешки, и даже долгие поцелуи на ночь, – настало время «Охотников за разумом» и «Изгоняющего дьявола». И «Сделки с дьяволом», разумеется, – или, если быть более точным, The Covenant («Завета»). Увы, после двух…