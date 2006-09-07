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Сделка с дьяволом
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The Covenant

Сделка с дьяволом, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Четыре подростка, принадлежащих к древней сверхъестественной касте людей, должны остановить зло, которое они сами когда-то выпустили на волю. Но, чтобы успешно справиться со своей миссией, им необходимо научиться доверять друг другу.

7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 сентября 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Стивен Стрэйт
Стивен Стрэйт
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Мэтт Остин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сделка с дьяволом 2 постера
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Наша рецензия
Могучий финн Ренни Харлин весело и со вкусом продает душу дьяволу, уходя все дальше и дальше в непроглядный мрак вечной ночи. Автор уже довольно древней по меркам 2006 года четвертой части «Кошмара на улице Вязов» снова в апокалиптическом седле: забыты и скалолазы, и гонщики, и крепкие орешки, и даже долгие поцелуи на ночь, – настало время «Охотников за разумом» и «Изгоняющего дьявола». И «Сделки с дьяволом», разумеется, – или, если быть более точным, The Covenant («Завета»). Увы, после двух…
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Nastusha 2 апреля 2015, 12:51
Пацаны!Вы так пишите,что все это остстой,потому что этим парням завидуете!А они такие клевые(особенно в бассейне и раздевалке),вам видимо не… Читать дальше…
sexmonach 2 апреля 2015, 12:51
Низкопробный и глупый фильм ни о чем. Снимали, вимдимо, ради того чтобы снять.

Обилие мускулистых смазливых мальчиков утомляет, ей Богу. Это не зависть, это -скука.
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31 голос
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