Сильна, как смерть, любовь; страшна, как преисподняя, ревность.

Они виделись всего раз. На пьяной свадьбе. Их взгляды встретились. Это оно. То, чего они никогда не знали, то, что они не могут понять, осознать, произошло. Теперь им невозможно жить, дышать друг без друга. Словно мощным речным потоком, сильным космическим магнитом с непреодолимой силой манит, влечет, притягивает их друг к другу. Они уже не принадлежат себе, своим родным и друзьям.

Жила она с мужем. Он постарше, она еще молода и красива. У них была маленькая дочка и злая собака. А была ли любовь?А где-то жил он, с выжженной, подобно степной траве, копной льняных волос и пронзительно-голубыми как южное небо глазами.

"Что теперь делать? – Я не знаю..." Знает он. Муж. Он не то, чтобы злой или глупый. Такой, какой есть. Просто живет. Что делать, когда собака откусила дочке палец? Отрезать палец, убить собаку. Жена уходит из дома? Спалить дом. Что делать, когда она уходит к другому? И это он тоже знает.

Под высоким безумным небом, опаляемым безжалостным светилом, в недра мудрой могучей реки уходит лодка. В ней он и она. В белоснежных, пропитанных кровью, одеждах. Лодка Харона скрывается в бездне вечности.