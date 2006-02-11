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Постер фильма Эйфория
6.4
Киноафиша Фильмы Эйфория
6.4

Эйфория

, 2006
Euphoria
Россия / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Эйфория
6.4

О фильме

Сильна, как смерть, любовь; страшна, как преисподняя, ревность.

Они виделись всего раз. На пьяной свадьбе. Их взгляды встретились. Это оно. То, чего они никогда не знали, то, что они не могут понять, осознать, произошло. Теперь им невозможно жить, дышать друг без друга. Словно мощным речным потоком, сильным космическим магнитом с непреодолимой силой манит, влечет, притягивает их друг к другу. Они уже не принадлежат себе, своим родным и друзьям.

Жила она с мужем. Он постарше, она еще молода и красива. У них была маленькая дочка и злая собака. А была ли любовь?А где-то жил он, с выжженной, подобно степной траве, копной льняных волос и пронзительно-голубыми как южное небо глазами.

"Что теперь делать? – Я не знаю..." Знает он. Муж. Он не то, чтобы злой или глупый. Такой, какой есть. Просто живет. Что делать, когда собака откусила дочке палец? Отрезать палец, убить собаку. Жена уходит из дома? Спалить дом. Что делать, когда она уходит к другому? И это он тоже знает.

Под высоким безумным небом, опаляемым безжалостным светилом, в недра мудрой могучей реки уходит лодка. В ней он и она. В белоснежных, пропитанных кровью, одеждах. Лодка Харона скрывается в бездне вечности.

В ролях

Полина Агуреева
Полина Агуреева
Vera
Михаил Окунев
Valeri
Максим Ушаков
Pavel
Ярославна Серова
Masha
Виталий Романюк
Neighbour's boy
Вячеслав Кокорин
Mitrich
Зоя Задорожная
Grandma Nadya
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Andryukha
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Lida
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Galya
Ольга Баландина
Татьяна Уфимцева
Татьяна Уфимцева
Режиссер Иван Вырыпаев
Сценарист Иван Вырыпаев
Композитор Aidar Gainullin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 февраля 2006
Дата выхода
11 февраля 2006 Россия Парадиз
5 октября 2006 Беларусь
5 октября 2006 Казахстан
3 марта 2006 США
5 октября 2006 Украина
Сборы в мире $378 034
Производство Первое Кинопартнерство, 2Plan2
Другие названия
Eyforiya, Euphoria, Coşku, Don, Eforia, Eiforija, Eufooria, Euforia, Euphoria - Liebe, Tod und Wodka, Euphorie, Эйфория

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

svetlana 2 апреля 2015, 12:51
Глубокий и проникновенный фильм. О жизни до, и после. О невозможности вернуть все на круги своя, если живешь сердцем. Лучше быть неверным, чем… Читать дальше…
Tyscan 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень паршивый, бездарный сюжет, бездарная игра актёров, бездарная режисура, в общем полный отстой.
Я вообще не пониамю как за такое могут… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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