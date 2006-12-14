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Просто хочешь ты знать, 2006

2006 / Россия
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О фильме

Фильм охватывает жизнь и творчество Виктора Цоя с 1982 по 1987гг.
Фильм-концерт, фильм-фантазия, фильм-полет, фильм-дыхание... Наверное, ничего подобного еще никогда небыло.

Автор фильма разговаривает со зрителями полунамеками, незаконченными фразами. Кто жил в то время все поймет и так, а кто знаком с тем временем только по рассказам старших товарищей, имеет шанс не только увидеть, но и почувствовать истинный дух, энергетику того времени. Благодаря интенсивному использованию компьютерной графики, видеоряд изобилует аллегориями и преувеличениями, которые делают фильм одновременно смешным и изящным.

Режиссер был знаком с Виктором, и, как мог, попытался раскрыть внутренний мир героя того времени. Большое внимание было уделено не только музыке, но и другим направлениям творчества Цоя. Например, только узкий круг фанов и почитателей творчества артиста знают о его увлечении вырезать нэцке, о его любви к рисованию... Из рисунков удалось сделать увлекательный мульт, ну а нэцке... Что ж, приходите в кинотеатр и всё увидите сами.

 

мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 декабря 2006
Премьера в мире 14 декабря 2006
Возраст 12+
Режиссер
Олег Флянгольц
В ролях
Виктор Цой
Виктор Цой
Борис Гребенщиков
Майк Науменко
Юрий Каспарян
Игорь Тихомиров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Просто хочешь ты знать 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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