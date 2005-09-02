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Горбатая гора Горбатая гора
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Brokeback Mountain

Горбатая гора, 2005

2005 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

США, 60-е годы прошлого столетия. Двое молодых людей, Эннис Дель Мар и Джек Твист, отправляются на сезонную работу – на протяжении всего лета им предстоит пасти овец на пастбищах близ Горбатой горы. В уединении от всего остального мира парни начинают испытывать друг к другу сначала интерес, а затем и физическое влечение. Внезапно вспыхнувший роман, казалось, закончился с наступлением осени – к тому же, вернувшись в родные штаты, и Джек, и Эннис обзавелись женами и детьми. Однако одной встречи оказывается достаточно, чтобы чувства разгорелись вновь. Несмотря на это, герои не могут быть вместе – каминг-аут грозит им обоим не просто непониманием со стороны общества, а угрозами и расправой...

  • Хит Леджер (Эннис Дель Мар) и Мишель Уильямс (Альма) познакомились на съемках этого фильма. Незадолго до премьеры у пары родилась дочь Матильда, крестным отцом которой выступил Джейк Джилленхол (Джек Твист). Однако в 2007 году Хит и Мишель расстались.
  • Во время прослушиваний Энн Хэтэуэй (Лурин) боялась, что из-за ее предыдущих работ в романтических комедиях режиссер Энг Ли отнесется к ней предвзято. Однако вскоре выяснилось, что Ли не видел ни одного фильма с участием актрисы.  
  • Хит Леджер дал согласие на участие в съемках сразу после того, как прочитал сценарий.

История о двух молодых ковбоях, чье знакомство летом 1963 года неожиданно обернулось связью на всю жизнь. Трудности, радости и трагедии каждого из них – настоящее испытание прочности и силы их любви.

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 марта 2006
Премьера онлайн 16 февраля 2022
Премьера в мире 2 сентября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Рэнди Куэйд
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Горбатая гора
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В мае 2002 года великий и ужасный Ллойд Кауфман, отец-основатель alma mater современного трэша – кинокомпании Trоma, в ответ на восьмую заповедь «Догмы-95» («Жанровое кино неприемлемо») заявил: «Жанровое кино приемлемо. Если оно, конечно, не являет собой скучнейший фильм из жизни ковбоев-геев, которые лакомятся пудингом». Коли отбросить в сторону недоеденный пудинг – как в воду смотрел. Вообще, идея большой и чистой мужской любви между двумя ковбоями из Вайоминга настолько комична сама по…
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Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 04/11/2008 - 21:17:37):Re[n]: Горбатая гора (04 ноября 2008 21:17:37)


Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):
Да не… Читать дальше…
Lynor 2 апреля 2015, 12:51
Сначала "Александр", теперь вот "Горбатая гора"...
И то, и то вроде как не про геев - а про историю, душевные терзания и Любовь!… Читать дальше…
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Джош Хартнетт сожалеет, что не снялся с Хоакином Фениксом в «Горбатой горе» «Всегда хотел поцеловать Хоакина», — шутит актер.
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10 декабря 2021 15:35
Джейк Джилленхол о роли гея в «Горбатой горе»: «Было очень важно сломить эту стигматизацию» Звезда считает, что такие образы должны доставаться разным актерам. 
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28 сентября 2021 11:56
Мэрил Стрип помогла Энн Хэтэуэй получить роль в «Дьявол носит Prada» Образ ее героини могли воплотить Рэйчел МакАдамс, Натали Портман, Кирстен Данст, Скарлетт Йоханссон и другие актрисы.
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