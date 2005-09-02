Горбатая гора, 2005

США, 60-е годы прошлого столетия. Двое молодых людей, Эннис Дель Мар и Джек Твист, отправляются на сезонную работу – на протяжении всего лета им предстоит пасти овец на пастбищах близ Горбатой горы. В уединении от всего остального мира парни начинают испытывать друг к другу сначала интерес, а затем и физическое влечение. Внезапно вспыхнувший роман, казалось, закончился с наступлением осени – к тому же, вернувшись в родные штаты, и Джек, и Эннис обзавелись женами и детьми. Однако одной встречи оказывается достаточно, чтобы чувства разгорелись вновь. Несмотря на это, герои не могут быть вместе – каминг-аут грозит им обоим не просто непониманием со стороны общества, а угрозами и расправой...
История о двух молодых ковбоях, чье знакомство летом 1963 года неожиданно обернулось связью на всю жизнь. Трудности, радости и трагедии каждого из них – настоящее испытание прочности и силы их любви.
Цитата (Ирусик, 04/11/2008 - 21:07:51):
Да не… Читать дальше…
И то, и то вроде как не про геев - а про историю, душевные терзания и Любовь!… Читать дальше…