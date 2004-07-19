7.2
7.2

Балканский мальчик

, 2004
Mirage/ Iluzija
Македония / драма / 18+
О фильме

12-летний Марко живет в заброшенном македонском городке без каких-либо перспектив: пьяница-отец и агрессивные одноклассники — вот ежедневный фон его жизни... Не случайно скрывающийся от властей в заброшенном доме террорист становится на какое-то время для парня примером. Единственный, кто пытается помочь мальчику, школьный учитель, который уверен, что Марко может победить в литературном конкурсе и отправиться в Париж. Но именно этому доброму, но безвольному и трусливому человеку, поселившему в мальчике надежду, в итоге придется ответить за "продленные мучения" балканского мальчика...

В ролях

Владо Йовановски
Марко Кавачевич
Йорданко Чевревски
Елена Мосевска
Славица Манаскова
Мустафа Надаревич
Режиссер Светозар Ристовски
Сценарист Светозар Ристовски, Grace Lea Troje
Композитор Клаус Хандсбихлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Македония
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 1 апреля 2005
Премьера в мире 19 июля 2004
Дата выхода
23 ноября 2006 Россия
23 ноября 2006 Беларусь
23 ноября 2006 Казахстан
19 июля 2004 Македония
23 ноября 2006 Украина
Сборы в мире $913 792
Производство Small Moves
Другие названия
Iluzija, Mirage, Délibáb, Godini na nadez, IIuzija, Iluzja, Miragem, Seasons of Hope, Η εποχή των ψευδαισθήσεων, Балканский мальчик, Илузиjа

Рейтинг фильма

7.2
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

