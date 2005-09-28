В попытке сплотить семью, жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу. Но уединенный дом на утесе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчиненное темным силам, которые властвуют до сих пор...
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согласна!!! ты прав!!!на самом деле это не лесть, а полноя поддержка!!!✊