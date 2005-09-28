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Постер фильма Темные силы
6.3
Киноафиша Фильмы Темные силы
6.3

Темные силы

, 2005
The Dark
США / ужасы / 18+
Постер фильма Темные силы
6.3

О фильме

В попытке сплотить семью, жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу. Но уединенный дом на утесе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчиненное темным силам, которые властвуют до сих пор...

В ролях

Шон Бин
Шон Бин
James
Мария Белло
Мария Белло
Adèlle
Ричард Элфин
Rowan
Эбигейл Стоун
Ebrill
Софи Стаки
Sarah
Морис Роевз
Dafydd
Casper Harvey
Young Dafydd
Eluned Jones
Doctor
Gwenyth Petty
Librarian
Робин Гриффит
Police Inspector
Режиссер Джон Фоусет
Сценарист Саймон Магинн, Stephen Massicotte
Композитор Эдмунд Батт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 28 сентября 2005
Дата выхода
2 марта 2006 Россия Вест 16+
27 января 2006 Австрия
2 марта 2006 Беларусь
5 апреля 2006 Бельгия
13 января 2006 Бразилия
7 апреля 2006 Великобритания
26 января 2007 Венесуэла
26 января 2006 Германия
22 июня 2006 Гонконг
5 апреля 2006 Египет
7 апреля 2006 Ирландия
28 сентября 2005 Испания
23 июня 2006 Италия
2 марта 2006 Казахстан
14 июля 2006 Литва
21 июля 2006 Мексика
19 января 2006 Нидерланды
24 августа 2007 Панама
2 февраля 2006 Португалия
5 января 2006 Сингапур
11 августа 2006 Турция
16 февраля 2006 Украина
25 января 2006 Филиппины
26 октября 2005 Франция
7 июля 2006 Эстония
MPAA R
Бюджет 3 000 000 GBP
Сборы в мире $6 593 579
Производство Constantin Film, Impact Pictures, Isle of Man Film
Другие названия
The Dark, La oscuridad, A múlt titka, Escuridão, Karanlık, La Noirceur des Ténèbres, Na Escuridão, Pimedus, Tama, Tamsa, Tma, To skotadi, Tumsa, Viziuni întunecate, Życie za śmierć, Мракът, Тёмные силы, Karanlik

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
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Обновлено 11 июня 2024

Наша рецензия

Представьте, что вам уже 575 лет, что однажды вечером вы, преодолевая светобоязнь и исходящий из пасти прохожих неистребимый чесночный аромат, специально поднимаетесь из уютной могилы, дабы посмотреть новый фильм про тот свет, и, проделав вышеописанный нелегкий путь, обнаруживаете, к вящему своему изумлению, что придуманный авторами фильма тот свет гораздо сумбурнее и запутаннее, нежели знаете его вы и нежели, следовательно, он есть на самом деле. Представили? Тогда, полагаю, вам уже вполне…

Отзывы о фильме

аляшка 2 апреля 2015, 12:51
а вот мне не понравилось, бред полнейший, тупость непонятная, и конец мутный!! в общем говнище, такой сюжет почти во всех фльмах...фу фу фу✊
АЛИНКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение VS от 05/03/2006 - 17:44:06


согласна!!! ты прав!!!на самом деле это не лесть, а полноя поддержка!!!✊
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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