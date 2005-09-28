Представьте, что вам уже 575 лет, что однажды вечером вы, преодолевая светобоязнь и исходящий из пасти прохожих неистребимый чесночный аромат, специально поднимаетесь из уютной могилы, дабы посмотреть новый фильм про тот свет, и, проделав вышеописанный нелегкий путь, обнаруживаете, к вящему своему изумлению, что придуманный авторами фильма тот свет гораздо сумбурнее и запутаннее, нежели знаете его вы и нежели, следовательно, он есть на самом деле. Представили? Тогда, полагаю, вам уже вполне…