Захватывающие приключения авантюриста Фигаро продолжаются. Даже став "звездой", неугомонный такс не сидит сложа лапы. Влезая своим длинным носом в очередные нелепые ситуации или создавая их, он ни на минуту не даёт соскучиться своим друзьям-таксистам. Чтобы сохранить заповедник и притравочную станцию, так сказать, "альмаматер" Фигаро, где он прошёл свои самые главные собачьи испытания и получил уроки мужества, они все вместе вступают в схватку с "новым русским" злодеем Угрюмовым. Несмотря на грозящие им опасности, таксисты Таня, Мачо, Лёха и дядя Костя решаются на самые удивительные и смелые поступки. И, похоже, рыжий бестия Фигаро приносит им настоящую удачу.

А что может быть большей удачей, как не любовь, которую наконец-то находит не только каждый из "нашей" четвёрки, но также и сам главный виновник всех бед и приключений - длинноносый такс Фигаро?