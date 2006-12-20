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Постер фильма Четыре таксиста и собака 2
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Киноафиша Фильмы Четыре таксиста и собака 2

Четыре таксиста и собака 2

Chetyre taksista i sobaka 2 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Захватывающие приключения авантюриста Фигаро продолжаются. Даже став "звездой", неугомонный такс не сидит сложа лапы. Влезая своим длинным носом в очередные нелепые ситуации или создавая их, он ни на минуту не даёт соскучиться своим друзьям-таксистам. Чтобы сохранить заповедник и притравочную станцию, так сказать, "альмаматер" Фигаро, где он прошёл свои самые главные собачьи испытания и получил уроки мужества, они все вместе вступают в схватку с "новым русским" злодеем Угрюмовым. Несмотря на грозящие им опасности, таксисты Таня, Мачо, Лёха и дядя Костя решаются на самые удивительные и смелые поступки. И, похоже, рыжий бестия Фигаро приносит им настоящую удачу.

А что может быть большей удачей, как не любовь, которую наконец-то находит не только каждый из "нашей" четвёрки, но также и сам главный виновник всех бед и приключений - длинноносый такс Фигаро?

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 20 декабря 2006
Дата выхода
20 декабря 2006 Россия Парадиз 6+
21 декабря 2006 Беларусь
21 декабря 2006 Казахстан
21 декабря 2006 Украина
Производство Stella Studio
Другие названия
Chetyre taksista i sobaka 2, 4 Taxidrivers and a Dog 2, 4 taksista i sobaka 2, 4 таксистa и собака 2, Four Taxidrivers and a Dog 2, Четыре таксистa и собака 2
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Алексей Панин
Алексей Панин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Любовь Зайцева
Любовь Зайцева
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 17 голосов
4.5 IMDb
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Четыре таксиста и собака 2

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