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Дублер
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Doublure, La

Дублер, 2006

2006 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Пьер Левасер – удачливый бизнесмен и один из самых богатых людей в мире. Но есть одна загвоздка: держатель контрольного пакета акций его компании – красавица-жена Кристина, и развод с ней равносилен краху. Тут поневоле станешь маниакально дорожить браком и положением в обществе! Однако все это не мешает Пьеру содержать любовницу – длинноногую топ-модель Елену. Однажды ловкие папарацци фотографируют его у дома подружки. Компрометирующие снимки появляются в газетах, и дотоле спокойная жизнь Пьера превращается в ад. Чтобы хоть как-то оправдать себя в глазах жены, Пьер обвиняет в связи с Еленой парковщика Пиньона, лицо которого попало в кадр по чистой случайности. Адвокату остается лишь доказать, что Пиньон и Елена – действительно любовники. И тут вмешивается Его Величество господин Случай...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 июля 2006
Премьера онлайн 8 июля 2022
Премьера в мире 29 марта 2006
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Франсис Вебер
В ролях
Даниэль Отой
Гад Эльмалех
Гад Эльмалех
Элис Тальони
Элис Тальони
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Виржини Ледойен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дублер 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да , тоже скажу что думал , что фильм будет не очень , но вопреки всем ожиданием фильм реально оказался афигенный !!! ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ !!! Шутки… Читать дальше…
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
да нормальный фильм. на троечку так. или как здесь принято- 5/10.почти не пошлый. не ржачный, как тут иногда отзываются. смешной. с семейными и… Читать дальше…
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10 голосов
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