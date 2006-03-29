Дублер, 2006

Пьер Левасер – удачливый бизнесмен и один из самых богатых людей в мире. Но есть одна загвоздка: держатель контрольного пакета акций его компании – красавица-жена Кристина, и развод с ней равносилен краху. Тут поневоле станешь маниакально дорожить браком и положением в обществе! Однако все это не мешает Пьеру содержать любовницу – длинноногую топ-модель Елену. Однажды ловкие папарацци фотографируют его у дома подружки. Компрометирующие снимки появляются в газетах, и дотоле спокойная жизнь Пьера превращается в ад. Чтобы хоть как-то оправдать себя в глазах жены, Пьер обвиняет в связи с Еленой парковщика Пиньона, лицо которого попало в кадр по чистой случайности. Адвокату остается лишь доказать, что Пиньон и Елена – действительно любовники. И тут вмешивается Его Величество господин Случай...