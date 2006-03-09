Действие фильма разворачивается в середине 90-х. Главный герой, старшеклассник Костя, приезжает в подмосковный поселок на летние каникулы. Однажды в лесу он знакомится с необычной девушкой, то ли реальной, а то ли существующей лишь в его воображении. Она заигрывает с юношей, а затем бесследно исчезает. Спустя некоторое время Костя встречает свою лесную нимфу в поселке, вот только Ника, как выясняется. не могла в тот день гулять на опушке. Дело в том, что она - инвалид, и не может передвигаться самостоятельно. Мать девочки давно умерла, отец-художник занят устройством личной жизни, а гувернантка Полина не питает в подопечной теплых чувств. Мало-помалу Костя и Ника влюбляются друг в друга, но обстоятельства мешают им быть вместе...
История отношений девушки Ники из семьи прославленного художника современности Иванова и простого парня Кости. Конфликт поколений и конфликт внутри поколения. Чем дышит сегодняшняя молодежь, о чем мечтает и к чему стремиться. На каком языке она говорит? Картина о любви, коварстве, и чудесах, в которые всегда хочется верить...
|9 марта 2006
|Россия
|Панорама Кино
|12+
|9 марта 2006
|Казахстан
|11 ноября 2006
|США
|9 марта 2006
|Украина