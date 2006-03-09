Действие фильма разворачивается в середине 90-х. Главный герой, старшеклассник Костя, приезжает в подмосковный поселок на летние каникулы. Однажды в лесу он знакомится с необычной девушкой, то ли реальной, а то ли существующей лишь в его воображении. Она заигрывает с юношей, а затем бесследно исчезает. Спустя некоторое время Костя встречает свою лесную нимфу в поселке, вот только Ника, как выясняется. не могла в тот день гулять на опушке. Дело в том, что она - инвалид, и не может передвигаться самостоятельно. Мать девочки давно умерла, отец-художник занят устройством личной жизни, а гувернантка Полина не питает в подопечной теплых чувств. Мало-помалу Костя и Ника влюбляются друг в друга, но обстоятельства мешают им быть вместе...