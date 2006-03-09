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Киноафиша Фильмы Костяника. Время лета

Костяника. Время лета

KostyaNika. Vremya leta 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в середине 90-х. Главный герой, старшеклассник Костя, приезжает в подмосковный поселок на летние каникулы. Однажды в лесу он знакомится с необычной девушкой, то ли реальной, а то ли существующей лишь в его воображении. Она заигрывает с юношей, а затем бесследно исчезает. Спустя некоторое время Костя встречает свою лесную нимфу в поселке, вот только Ника, как выясняется. не могла в тот день гулять на опушке. Дело в том, что она - инвалид, и не может передвигаться самостоятельно. Мать девочки давно умерла, отец-художник занят устройством личной жизни, а гувернантка Полина не питает в подопечной теплых чувств. Мало-помалу Костя и Ника влюбляются друг в друга, но обстоятельства мешают им быть вместе...

  • Фильм снят по книге Тамары Крюковой “Костя+Ника”. 
  • “Костяника. Время лета” - вторая картина Дмитрия Фёдорова, в которой снималась Ольга Старченкова (Ника). Ранее актриса появилась в его же комедийном сериале “ХА”.
  • Саундтрек к фильму написал композитор Андрей Дойников. Также в кадре звучат песни Найка Борзова, групп “Бигуди” и “Комитет”.
  • По признанию режиссера Дмитрия Фёдорова, на главные роли в общей сложности отсмотрели около 150 молодых актеров: приблизительно по 70 претендентов на женскую роль и столько же - на мужскую.

История отношений девушки Ники из семьи прославленного художника современности Иванова и простого парня Кости. Конфликт поколений и конфликт внутри поколения. Чем дышит сегодняшняя молодежь, о чем мечтает и к чему стремиться. На каком языке она говорит? Картина о любви, коварстве, и чудесах, в которые всегда хочется верить...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 марта 2006
Дата выхода
9 марта 2006 Россия Панорама Кино 12+
9 марта 2006 Казахстан
11 ноября 2006 США
9 марта 2006 Украина
Другие названия
KostyaNika. Vremya leta, Kostjanika, Stone Bramble. In the Summer, КостяНика. Время лета
Режиссер
Дмитрий Федоров
В ролях
Иван Вакуленко
Ольга Старченкова
Любовь Германова
Любовь Германова
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Анна Чурина
Анна Чурина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Костяника. Время лета

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