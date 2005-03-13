Рикер, 2005

Вы тоже чувствуете запах ужаса!

В недобрый час компания студентов оказалась в заброшенном мотеле под названием «На полпути». Они и не подозревали, что в самом деле застряли «на полпути»: на перепутье между светом и тьмой, ночью и днем, живыми и мертвыми. Отрезанные от всего мира, они попали в ловушку к кошмарному, издающему невыносимый тошнотворный запах монстру, открывшему на них охоту. Чтобы дожить до утра, им нужно не только узнать, что же такое РИКЕР, но и понять одну вещь: если хочешь жить, не надо бояться смерти...