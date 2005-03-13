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Рикер
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Reeker

Рикер, 2005

2005 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Вы тоже чувствуете запах ужаса!

В недобрый час компания студентов оказалась в заброшенном мотеле под названием «На полпути». Они и не подозревали, что в самом деле застряли «на полпути»: на перепутье между светом и тьмой, ночью и днем, живыми и мертвыми. Отрезанные от всего мира, они попали в ловушку к кошмарному, издающему невыносимый тошнотворный запах монстру, открывшему на них охоту. Чтобы дожить до утра, им нужно не только узнать, что же такое РИКЕР, но и понять одну вещь: если хочешь жить, не надо бояться смерти...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 28 сентября 2006
Премьера в мире 13 марта 2005
Возраст 18+
Прокатчик Twister
Режиссер
Дэйв Пэйн
В ролях
Дерек Ричардсон
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Эрик Мэбиас
Девон Гаммерсолл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рикер 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
S_Bizzon 2 апреля 2015, 12:51
Если в Парфюмерчике конец все портит, то здесь, наооборот - все исправляет! Конечно, без штампов не обошлось... Твердая 4!
Ivanko 2 апреля 2015, 12:51
Рикер в переводе - вонючка =)

Фильм полный отстой, реклама была хорошая, поэтому повелись на него пойти.

Не советую!!!
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