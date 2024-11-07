«Любовь Советского Союза»: Рецензия Киноафиши

Когда речь заходит об эпичном кино, представляются либо военные фильмы, либо фэнтези в духе «Властелина колец». Но создатели ленты «Любовь Советского Союза» взглянули через эту призму величия на жизнь молодой актрисы. Да, ни ее саму, ни ее окружение рядовыми гражданами не назовешь. Но кажется, такой задачи и не стояло. Этот киноэпос посвящен тем, кого называли звездами в 1930-е: летчик-испытатель, драматург, актриса театра и кино. Молодые и яркие персонажи, которые своим талантом добились всеобщего признания в довольно раннем возрасте. Но все же в их жизни было то, что находит отклик у каждого зрителя, ведь такому неземному чувству, как любовь, покорны все, хотя выражать его можно по-разному: красиво и широкими жестами или же неумело и с помощью одной ромашки.

Галину мама с детства готовила к карьере актрисы — не без покровителя, но кто осудит. Теперь же благодаря роли в кинофильме лицо Галины знает весь Союз, хотя худрук театра, где актриса служит, кинематограф не одобряет. Но что поделать, если молодая жизнь развивается так же стремительно, как молодая страна и молодое искусство… И вот Галина уже замужем за реальным героем в лице летчика-испытателя Коврова. Ее жизнь сама напоминает кино. И только зрители знают, что 1939 год на календаре означает начало конца этой сладкой жизни…

«Любовь Советского Союза» — тот фильм, при рассказе о котором выражение «во-первых, это красиво» перестает быть мемом. Это не бытописание с подробным разбором, как выживали работяги с «Электрозавода». Это кино изначально снято на возвышенном языке с подчеркнутой красотой людей, их одежды, интерьеров и цветущего города, чтобы поделиться эстетикой со зрителями. Но вместе с тем создатели никогда не забывают, что в центре кадра молодые люди, выросшие в постреволюционной скромности, даже аскезе. Поэтому их отношения с роскошью и почетом неловкие и даже комичные, а сами они словно не вписываются в свои лакированные покои, жмутся друг к другу и стараются занять как можно меньше места в пространстве, которому не принадлежат.

Может, потому молодые актеры, которым достались роли актрисы, летчика и драматурга, так точны в исполнении своих ролей: им словно тоже неуютно быть в центре внимания, но при этом страшно любопытно, что будет дальше. И когда мы говорим «молодые актеры», то, конечно, имеется в виду в том числе молодость их популярности. Масштабная «Любовь Советского Союза» снималась и монтировалась два года. За это время, например, с Романом Васильевым успел выйти сериал «Жить жизнь», Ангелина Стречина ярко выступила в проекте «Сестры» и закрепила свой успех полнометражным «Триггером», а для Кирилла Кузнецова «Любовь Советского Союза» и вовсе может стать тем самым пропуском в высшую лигу. Но когда эти артисты получили сценарий, они точно понимали, что получили шанс, не преминув им со всей отдачей воспользоваться. Актерский состав дополнили Алена Бабенко, Игорь Петренко, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Софья Эрнст.

Живая и артистичная по своей сути Галина, будь она реальной, совершенно точно могла бы стать любовью всего Советского Союза. Давно на большом экране не было таких стопроцентных, буквально как эфир, женских персонажей. Ангелина Стречина не стесняется быть и громко-радостной, и взбалмошно-требовательной, и иррационально-слабой. Она не собирается останавливать коня на скаку, но как никто другой умеет носить алое вечернее платье в давно остывшем дворце. Ее сила в умении громко сказать, чего она хочет, и, не выходя за грани приличия, добиться своего. Она даже немного раздражает этой своей звездной спесью, но ровно до того момента, когда не снимает эту маску, обнажая душу маленькой испуганной девочки и снова подтверждая — перед зрителями хорошая актриса. Так же смело и беззастенчиво создатели фильма подбирают ей мужчин: не ломая стереотипы, а приукрашивая их. Первый — веселый, лихой, моментально влюбляющий в себя блондин-пилот, с которым одна забота — ждать из рейса. Второй — томный и застенчивый брюнет, любовь к которому должна вызреть. Что может быть банальнее? И что могло бы лучше сработать для того, чтобы эти герои с первого взгляда стали понятны и близки каждому зрителю (особенно женской половине)? «Любовь Советского Союза» не пытается вывернуть жанр наизнанку. Наоборот, фильм честно и с головой погружает в жанровую игру. Вы хотели классическую великую мелодраму? Так вот же она.

Безусловно, в этом мире большой любви есть место трагедиям — как личным, так и общим. Звенящее в воздухе напряжение 30-х, когда любая личность в одночасье могла стать врагом народа, или же поглотившая всех Великая Отечественная война — все это на экране есть, но не становится основой повествования. Это способ сохранить целостность истории: не распыляться и не отвлекаться от главной героини, которая проводит зрителя через свою неординарную историю и показывает, что проблемы у нее, в общем-то, те же самые. «Любовь Советского Союза» — это сага одного поколения, которое за короткий период словно прожило несколько жизней. Это время совершенно не хочется вернуть, но очень хочется научиться у этих героев любить.