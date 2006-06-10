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Свободное плавание

Svobodnoe plavanie 18+
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О фильме

"Приз за лучшую режиссуру" на 17 Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" 2006
Главному герою фильма 20 лет. Он живет в небольшом городке, где есть только один детский сад, одна школа и один завод. Будущее большинства горожан заранее предопределено. Но неожиданно завод закрывают, и герой первый раз в жизни решает вопрос, чем же ему заниматься в жизни. Он плывет по течению: работает на городском рынке, получает регулярные отказы в вакансиях на бирже труда, ходит на местные дискотеки. Сюжет развивается по классическим канонам сказки: у героя есть три желания и три дороги. Но в этом городе ни одна из них не приведет героя к его судьбе. В один прекрасный момент из тумана покажется баржа с колесами и приводом от старого трактора и увезет его из этого города.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 10 июня 2006
Дата выхода
9 ноября 2006 Россия Кино без границ
9 ноября 2006 Беларусь
9 ноября 2006 Казахстан
9 ноября 2006 Украина
Производство Кинокомпания Коктебель
Другие названия
Svobodnoe plavanie, Free Floating, Brīvais peldējums, Dryfowanie, Slobodno lebdenje, Sodródás, Свободное плавание
Режиссер
Борис Хлебников
Борис Хлебников
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Петр Зайченко
Петр Зайченко
Борис Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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