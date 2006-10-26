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Девять Семь Семь Девять Семь Семь
Киноафиша Фильмы Девять Семь Семь
977

Девять Семь Семь, 2006

2006 / Россия
5.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой ученый Иван Тишков волею случая оказывается в закрытом научно-исследовательском институте. Здесь нет ультрасовременного оборудования, сотрудники не получают космических зарплат, зато горят желанием совершить сенсационное открытие. Сфера, в которой они проводят эксперимент - ни много ни мало взаимоотношения между людьми. На территории НИИ проживает группа испытуемых, энергия которых измеряется с помощью специального прибора. Данные отображаются на дисплее с помощью числового индекса. У Риты, одной из “подопытных”, исследователи фиксируют самый высокий показатель - 977. Иван решает познакомиться с девушкой поближе...

  • Фильм получил несколько престижных наград. Среди них - Гран-при фестиваля “Окно в Европу”, приз имени Юла Бриннера международного кинофестиваля стран АТР “Меридианы Тихого”, приз жюри фестиваля “Московская премьера”. 
  • Эпизодическую роль техника в картине исполнил француз, номинант на премию “Сезар” Леос Каракс. Кроме того, роль Тамары исполнила его жена Екатерина Голубева, в 2011 году ушедшая из жизни при невыясненных обстоятельствах. 
  • Фильм стал участником 59-го Каннского кинофестиваля, где был представлен в программе “Особый взгляд”.

70-е годы. Иван- молодой ученый, попадает по распределению в закрытый НИИ. В НИИ изобретен прибор, измеряющий в человеке некий Индекс- величину, имеющую цифровое выражение. Что значит эта величина — точно не знает никто. Иван — искрений человек, одержимый научной страстью и желанием понять истину. Другие ученые не хотят признавать его таланта и амбиций. Группа людей («исследуемые»), живущих на территории без права выхода за пределы НИИ, являются объектами проводимого исследования. Особый интерес для Ивана представляет Рита. Её показатели доходят до порогового значения — 977. Иван чувствует, что близок к открытию природы явления, но из-за непредвиденных последствий, наступивших во время работы- исследования закрывают. Необходимо решиться на эксперимент…

5.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 октября 2006
Премьера в мире 26 октября 2006
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Николай Хомерики
Николай Хомерики
В ролях
Федор Лавров
Федор Лавров
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Павел Любимцев
Павел Любимцев
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девять Семь Семь 1 постер
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