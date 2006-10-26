Девять Семь Семь, 2006

70-е годы. Иван- молодой ученый, попадает по распределению в закрытый НИИ. В НИИ изобретен прибор, измеряющий в человеке некий Индекс- величину, имеющую цифровое выражение. Что значит эта величина — точно не знает никто. Иван — искрений человек, одержимый научной страстью и желанием понять истину. Другие ученые не хотят признавать его таланта и амбиций. Группа людей («исследуемые»), живущих на территории без права выхода за пределы НИИ, являются объектами проводимого исследования. Особый интерес для Ивана представляет Рита. Её показатели доходят до порогового значения — 977. Иван чувствует, что близок к открытию природы явления, но из-за непредвиденных последствий, наступивших во время работы- исследования закрывают. Необходимо решиться на эксперимент…