Русские деньги, 2006



Хозяйка большого, но расстроенного поместья Меропия Мурзавецкая держит всю свою вотчину в железном кулаке: не спускает лести, подхалимства и слывет на всю округу святой строгой благодетельницей. Но и у нее есть своя слабость – племянник Апполоша, пропойца и неудавшийся хохмач, выгнанный с военной службы за мелкие пакости. Чтобы поправить свое положение и наконец-то пристроить племянника, Меропия решает женить его на богатой соседке, хорошенькой вдовушке Евлампии Купавиной, и ради этого идет на череду подлогов и лжи. Несмотря на то, что Апполон вместо решительного предложения руки и сердца лишь занимает у Купавиной пять рублей на "табачок-с", задумка Мурзавецкой близка к завершению, и наивная овечка Евлампия со всем своим капиталом и необъятными лесами почти оказывается в пасти деспотичной помещицы. Но когда Мурзавецкая уже не сомневается в успехе своей аферы, появляется Василий Беркутов, давний ухажер Купавиной, прирожденный предприниматель и делец... и тогда становится понятно, что хотя среди нас и живут волки в овечьей шкуре, порой и матерый хищник может попасть впросак и не выдержать напора более сильного зверя.

