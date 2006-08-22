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Русские деньги, 2006

2006
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10 голосов
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Причины посмотреть О фильме
- экранизация пьесы Н.А. Островского "Волки и овцы".


Хозяйка большого, но расстроенного поместья Меропия Мурзавецкая держит всю свою вотчину в железном кулаке: не спускает лести, подхалимства и слывет на всю округу святой строгой благодетельницей. Но и у нее есть своя слабость – племянник Апполоша, пропойца и неудавшийся хохмач, выгнанный с военной службы за мелкие пакости. Чтобы поправить свое положение и наконец-то пристроить племянника, Меропия решает женить его на богатой соседке, хорошенькой вдовушке Евлампии Купавиной, и ради этого идет на череду подлогов и лжи. Несмотря на то, что Апполон вместо решительного предложения руки и сердца лишь занимает у Купавиной пять рублей на "табачок-с", задумка Мурзавецкой близка к завершению, и наивная овечка Евлампия со всем своим капиталом и необъятными лесами почти оказывается в пасти деспотичной помещицы. Но когда Мурзавецкая уже не сомневается в успехе своей аферы, появляется Василий Беркутов, давний ухажер Купавиной, прирожденный предприниматель и делец... и тогда становится понятно, что хотя среди нас и живут волки в овечьей шкуре, порой и матерый хищник может попасть впросак и не выдержать напора более сильного зверя.

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 августа 2006
Премьера в мире 22 августа 2006
Прокатчик Кинопанорама
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Алла Демидова
Алла Демидова
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Нина Ургант
Нина Ургант
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русские деньги 1 постер
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