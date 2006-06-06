Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Клиника
1 постер
Киноафиша Фильмы Клиника

Клиника

Klinika 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Обычная российская больница в Приморском крае. Обычные усталые врачи, такие же типичные пациенты, вечно жалующиеся на недомогание и боли, не выспавшиеся медсестры, с дежурной улыбкой подбадривающие больных. Такие больницы можно найти в любом городе нашей необъятной Родины. Изо дня в день - одно и то же, ничего нового и интересного, да и что, в конце концов, интересного может случиться в обычной государственной больнице? Но вот в один из рутинных серых дней из больницы пропадает дорогое оборудование и наркотические обезболивающие для тяжелобольных. Кто мог это сделать? И, что гораздо важнее, что делать? Ведь больные страдают без обезболивающих, и помочь им нечем. Но герои этого фильма - врачи, и они сделают все возможное, чтобы до конца выполнить свой врачебный долг и вернуть оборудование и лекарства.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Дата выхода
6 июня 2006 Россия 16+
11 ноября 2006 США
Производство Intra Communications, Петербург - 5 канал
Другие названия
Klinika, Клиника
Режиссер
Рудольф Фрунтов
В ролях
Артур Ваха
Артур Ваха
Андрей Астраханцев
Андрей Астраханцев
Аркадий Коваль
Аркадий Коваль
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Клиника
Обыкновенная Арктика 7.8
Обыкновенная Арктика (1976)
Письма к Эльзе 7.6
Письма к Эльзе (2002)
Экспириенс 5.6
Экспириенс (2015)
6.5
Белая белая ночь (2014)
Я не вернусь 6.2
Я не вернусь (2013)
Гоголь. Портрет загадочного гения 4.6
Гоголь. Портрет загадочного гения (2008)
Ледяной поцелуй 4.9
Ледяной поцелуй (2008)
0.0
Островитяне (2008)
Мальчики-девочки 5.6
Мальчики-девочки (2008)
Серко 6.2
Серко (2006)
Десять лет без права переписки 5.8
Десять лет без права переписки (1990)
Рябиновые ночи 2.1
Рябиновые ночи (1984)

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше