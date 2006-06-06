Обычная российская больница в Приморском крае. Обычные усталые врачи, такие же типичные пациенты, вечно жалующиеся на недомогание и боли, не выспавшиеся медсестры, с дежурной улыбкой подбадривающие больных. Такие больницы можно найти в любом городе нашей необъятной Родины. Изо дня в день - одно и то же, ничего нового и интересного, да и что, в конце концов, интересного может случиться в обычной государственной больнице? Но вот в один из рутинных серых дней из больницы пропадает дорогое оборудование и наркотические обезболивающие для тяжелобольных. Кто мог это сделать? И, что гораздо важнее, что делать? Ведь больные страдают без обезболивающих, и помочь им нечем. Но герои этого фильма - врачи, и они сделают все возможное, чтобы до конца выполнить свой врачебный долг и вернуть оборудование и лекарства.