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Постер фильма Дом Большой мамочки 2
5.5
Киноафиша Фильмы Дом Большой мамочки 2
5.5

Дом Большой мамочки 2

, 2006
Big Momma's House 2
США / криминал, боевик, комедия / 18+
Постер фильма Дом Большой мамочки 2
5.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Агент Малкольм Тернер должен разоблачить создателя компьютерного вируса, который позволит внешним силам получить доступ к важнейшим файлам правительственной разведки. Но единственный способ, с помощью которого хитрый агент может оказаться рядом с создателем червя, Томом Фуллером, – это получить доступ к его дому в качестве няни его детей: малыша Эндрю и двух его старших сестер, Кэрри и Молли. Это означает, что Малкольм снова должен полагаться на свое верное альтер эго Хэтти Мэй Пирс, также известную как Большая мамочка. Однако, внедрившись в дом Фуллеров, Малкольм начинает разрывается между работой воспитателя и агента…

  • В отличие от первого фильма франшизы, этот сиквел приобретает семейный тон по сравнению с более зрелой целевой аудиторией оригинальной картины. 
  • Семейная собака Фуллеров – чихуахуа по кличке Дэнни.
  • Лоуэлл Ганц, Бабалу Мандель, Николас Столлер и Оливер Стоун предоставили проекту не указанные в титрах исправления оригинального сценария Дона Раймера.
  • Фильм отмечен кинематографическим дебютом Сары Джой Браун и одной из первых ролей юной Хлои Грейс Морец, впоследствии ставшей известной актрисой. Вместе с этим он, к сожалению, стал последней работой в кино для актера Винсента Берри.

Чтобы выполнить новое задание агент ФБР Малкольм Тернер снова переодевается в Большую мамочку и нанимается на работу к несчастной женщине, находящейся под следствием по делу об убийстве.

В ролях

Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Big Momma
Элтон ЛеБланк
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Sherri
Мишель Парилак
Эмили Проктер
Leah Fuller
Уэнди Браун
Джош Флиттер
Джош Флиттер
Stewart
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Carrie
Стэйси Киблер
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Кристофер Джонс
Закари Ливай
Закари Ливай
Kevin
Режиссер Джон Уайтселл
Сценарист Дон Раймер, Darryl Quarles
Композитор Джордж С. Клинтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 26 января 2006
Премьера в мире 26 января 2006
Дата выхода
9 февраля 2006 Россия 16+
26 января 2006 Австралия
9 февраля 2006 Беларусь
3 февраля 2006 Бразилия
10 февраля 2006 Великобритания
13 апреля 2006 Германия
9 февраля 2006 Казахстан
27 января 2006 Мексика
16 февраля 2006 Нидерланды
29 марта 2006 Норвегия
26 января 2006 США
9 февраля 2006 Украина
22 марта 2006 Франция
16 февраля 2006 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ОККО, Амедиатека
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $141 522 961
Производство 20th Century Fox, Regency Enterprises, Deep River Productions
Другие названия
Big Momma's House 2, Mi abuela es un peligro 2, Acasa la Coana Mare 2, Agent v sukni 2, Agent XXL 2, Agente Disfarçado 2, Big Mama's Haus 2, Big Mamas Haus 2, Big Mamma 2, Big Mommas hus 2, Chez Big Momma 2, Didžiosios motušės namai 2, Esta abuela es un peligro 2, FBI: Operazione tata, Gagyi mami 2., Hamekyttä 2, Kuća debele mame 2, Kuća velike mame 2, Lielās mammas māja 2, Min pyrovoleite ti giagia 2, Suure Mamma maja 2, Vay anam vay 2, Vovó... Zona 2, Vú Em FBI 2, Μην πυροβολείτε τη γιαγιά 2, Агент XXL 2, Дім великої матусі 2, Дом большой мамочки 2, बिग मोम्माज़ हाउस 2, ビッグママ・ハウス2, 卧底肥妈2, 絕地奶霸2, Chez Big Momma (2), 绝地奶霸2, 빅 마마 하우스: 근무중 이상무, Big Mama's Haus 2 - Jetzt kommt's richtig dick!, ビッグママ・ハウス 2

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023
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Дом Большой мамочки 2 - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дом Большой мамочки 2

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