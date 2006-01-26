Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа

Награда за 50 лет брака: какие выплаты положены россиянам и как получить на карту

Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно

Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)

«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч

Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую

Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет

Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного

Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»

Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино