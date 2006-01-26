Агент Малкольм Тернер должен разоблачить создателя компьютерного вируса, который позволит внешним силам получить доступ к важнейшим файлам правительственной разведки. Но единственный способ, с помощью которого хитрый агент может оказаться рядом с создателем червя, Томом Фуллером, – это получить доступ к его дому в качестве няни его детей: малыша Эндрю и двух его старших сестер, Кэрри и Молли. Это означает, что Малкольм снова должен полагаться на свое верное альтер эго Хэтти Мэй Пирс, также известную как Большая мамочка. Однако, внедрившись в дом Фуллеров, Малкольм начинает разрывается между работой воспитателя и агента…
Чтобы выполнить новое задание агент ФБР Малкольм Тернер снова переодевается в Большую мамочку и нанимается на работу к несчастной женщине, находящейся под следствием по делу об убийстве.
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