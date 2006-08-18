Иллюзионист, 2006

Австрия, XIX век. Эдуард Абрамович, мальчик из бедной семьи, зарабатывает на жизнь фокусами, которым научился у странствующего иллюзиониста. Его способности приходятся по душе юной герцогине Софи фон Тешен, но из-за сословного неравенства молодым людям запрещено видеться друг с другом. Спустя годы в Вене появляется гениальный иллюзионист Эйзенхайм. Слухи о его удивительном даре доходят до кронпринца Леопольда. Вместе с наследником престола на выступление приходит его невеста – прелестная Софи фон Тешен. В фокуснике она узнает своего старого знакомого и находит способ встретиться с ним наедине. Между Эйзенхаймом и Софи вспыхивает страстный роман, но вскоре девушку находят мертвой…
Вена на рубеже веков. Чародей Айзенхайм использует свои умения, чтобы добиться любви женщины, намного более обеспеченной, чем он сам. Когда она вдруг обручается с принцем, Айзенхайм всеми силами пытается вернуть ее себе, ставя под угрозу незыблемость Венского королевского дома.