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Иллюзионист Иллюзионист
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The Illusionist

Иллюзионист, 2006

2006 / США / Чехия
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Австрия, XIX век. Эдуард Абрамович, мальчик из бедной семьи, зарабатывает на жизнь фокусами, которым научился у странствующего иллюзиониста. Его способности приходятся по душе юной герцогине Софи фон Тешен, но из-за сословного неравенства молодым людям запрещено видеться друг с другом. Спустя годы в Вене появляется гениальный иллюзионист Эйзенхайм. Слухи о его удивительном даре доходят до кронпринца Леопольда. Вместе с наследником престола на выступление приходит его невеста – прелестная Софи фон Тешен. В фокуснике она узнает своего старого знакомого и находит способ встретиться с ним наедине. Между Эйзенхаймом и Софи вспыхивает страстный роман, но вскоре девушку находят мертвой…

  • Перед съемками Эдвард Нортон (Эйзенхайм) занимался с британским фокусником Джеймсом Фридманом и американским иллюзионистом Рики Джеем. 
  • Во время съемок любовной сцены маленькое помещение было освещено лишь керосиновыми лампами. К концу каждого дубля комната наполнилась дымом, сквозь который было трудно что-либо разглядеть.
  • Роль Софи фон Тешен должна была исполнить Лив Тайлер, но перед самым началом съемок она выбыла из проекта. 
  • Действие фильма в основном происходит в Австрии, однако съемки проходили в Чехии.

Вена на рубеже веков. Чародей Айзенхайм использует свои умения, чтобы добиться любви женщины, намного более обеспеченной, чем он сам. Когда она вдруг обручается с принцем, Айзенхайм всеми силами пытается вернуть ее себе, ставя под угрозу незыблемость Венского королевского дома.

7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 18 октября 2006
Премьера онлайн 20 апреля 2021
Премьера в мире 18 августа 2006
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Джессика Бил
Джессика Бил
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Том Фишер
Том Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Иллюзионист

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Наша рецензия
«Иллюзионист» – это торжествующая песнь той, без сомнения, лучшей эпохи в истории человечества, когда уходящий в прошлое романтизм еще нашептывал пропитанные германским фольклором сказки венского леса, позитивистская наука захлебывалась восторгом свежеоткрытой безграничности исследовательских горизонтов, магия и спиритизм волновали сердца просвещенной публики, из кофеен доносился аромат нарождающегося модернизма и прославленных венских пирожных, а доктор Фрейд уже готовился объявить капризы…
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Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sfeno, 25/10/2006 - 12:45:16):На фига они убили крон-принца? Он же не убивал, более того, непонятно, имел ли намеряние! За что они его… Читать дальше…
olll 2 апреля 2015, 12:51
Отбросил ТВ с Танцами на льду и Басковым и выбрался на Иллюзиониста. Получил огромное удовольствие от фильма. Хорошая, сочная, яркая сказка для… Читать дальше…
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саундтрек фильма Иллюзионист
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