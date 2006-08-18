Иллюзионист, 2006

Австрия, XIX век. Эдуард Абрамович, мальчик из бедной семьи, зарабатывает на жизнь фокусами, которым научился у странствующего иллюзиониста. Его способности приходятся по душе юной герцогине Софи фон Тешен, но из-за сословного неравенства молодым людям запрещено видеться друг с другом. Спустя годы в Вене появляется гениальный иллюзионист Эйзенхайм. Слухи о его удивительном даре доходят до кронпринца Леопольда. Вместе с наследником престола на выступление приходит его невеста – прелестная Софи фон Тешен. В фокуснике она узнает своего старого знакомого и находит способ встретиться с ним наедине. Между Эйзенхаймом и Софи вспыхивает страстный роман, но вскоре девушку находят мертвой…