Николай проигрывает большие деньги, но платить не хочет, считая, что его обманули. Кредитор посылает к нему двух головорезов – Милькума и Гирю. Николай убегает от них...

Поздним вечером он приходит в дом к старику, который узнает в нем своего правнука и с радостью заявляет, что теперь может спокойно умереть, поскольку объявился его наследник. Милькум и Гиря находят Николая в деревне во время поминок деда и узнают от него, что старик оставил наследство – армейскую казну. Завещание будет оглашено на седьмой день, тогда и станет ясно, где клад. Там много золота, что очевидно, но завещание хранит Монах, который не боится бандитов и не нарушит обета, зачитает текст в присутствии наследника.

Милькум и Гиря получают от хозяина приказ ждать седьмого дня и не сводить глаз ни с Николая, ни с Монаха. Приказ хозяина так и останется не выполненным. Седьмой день изменит все...