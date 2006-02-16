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Киноафиша Фильмы Седьмой день

Седьмой день

Sedmoy den 18+
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О фильме

Николай проигрывает большие деньги, но платить не хочет, считая, что его обманули. Кредитор посылает к нему двух головорезов – Милькума и Гирю. Николай убегает от них...

Поздним вечером он приходит в дом к старику, который узнает в нем своего правнука и с радостью заявляет, что теперь может спокойно умереть, поскольку объявился его наследник. Милькум и Гиря находят Николая в деревне во время поминок деда и узнают от него, что старик оставил наследство – армейскую казну. Завещание будет оглашено на седьмой день, тогда и станет ясно, где клад. Там много золота, что очевидно, но завещание хранит Монах, который не боится бандитов и не нарушит обета, зачитает текст в присутствии наследника.

Милькум и Гиря получают от хозяина приказ ждать седьмого дня и не сводить глаз ни с Николая, ни с Монаха. Приказ хозяина так и останется не выполненным. Седьмой день изменит все...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 16 февраля 2006
Дата выхода
7 марта 2006 Россия
16 февраля 2006 Беларусь
16 февраля 2006 Казахстан
16 февраля 2006 Украина
Другие названия
Sedmoy den, Седмият ден, Седьмой день
Режиссер
Каха Кикабидзе
В ролях
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Амиран Амиранашвили
Амиран Амиранашвили
Борис Романов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
кери 2 апреля 2015, 12:51
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