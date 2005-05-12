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Постер фильма Экстремальные гонки
6.0
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6.0

Экстремальные гонки

, 2005
Initial D / Tau man ji D
Китай, Гонконг / боевик, комедия / 18+
Постер фильма Экстремальные гонки
6.0

О фильме

Пять лет подряд каждое утро 18-летний Такуми развозил тофу, гоняя по горным дорогам на папиной старенькой Тойоте. Жизнь его однообразна, друзья не блещут интеллектом. Но работа заставила его стать настоящим профи в крутых виражах на повороте. И вот случайно ему предлагают поучаствовать в знаменитом нелегальном состязании «Давид и Голиаф» на своей скромненькой на вид Тойоте АЕ86 против Профессиональных ночных гонщиков ...

В ролях

Джей Чоу
Takumi Fujiwara
Энн Судзуки
Natsuki Mogi
Эдисон Чен
Ryousuke Takahashi
Энтони Вон
Шон Юе
Takeshi Nakazato
Энтони Вон
Энтони Вон
Bunta 'Tofuman' Fujiwara
Чэпман То
Itsuki Tachibana
Кенни Би
Yuuichi 'Gasman' Tachibana
Джордан Чан
Kyouichi Sudou
Уилл Лю
Уилл Лю
Seiji Iwaki
Цуоши Абэ
Kenji
Режиссер Эндрю Лау, Сиу Фай Мак
Сценарист Феликс Чон, Сюити Сигэно
Композитор Чан Куонвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 17 мая 2006
Премьера в мире 12 мая 2005
Дата выхода
13 января 2006 Россия
13 января 2006 Беларусь
23 июня 2005 Гонконг
13 января 2006 Казахстан
19 июня 2005 Китай
12 мая 2005 США
24 июня 2005 Тайвань
13 января 2006 Украина
12 мая 2005 Франция
17 сентября 2005 Япония
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $11 471 481
Производство Media Asia Films, Sil-Metropole Organisation, Basic Pictures
Другие названия
Tau man ji D, Initial D, 頭文字D, Initial D: Derrapando al límite, Ekstremalios lenktynės, Initial D: Drift Racer, Initial D: The Movie, Khúc Cua Quyết Định, Kontres stin asfalto, Racha: Velocidade Sem Limite, Экстремальные гонки, די ראשוני לייב אקשן, إينيشيال دي, ดริฟท์ติ้ง ซิ่งสายฟ้า, 이니셜 D, 头文字D, 頭文字D: The Movie, 文頭字D, 頭文字[イニシャル]Ｄ THE MOVIE：2005, 文头字D, 頭文字 D, Initial D Drift Racer

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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