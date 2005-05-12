Пять лет подряд каждое утро 18-летний Такуми развозил тофу, гоняя по горным дорогам на папиной старенькой Тойоте. Жизнь его однообразна, друзья не блещут интеллектом. Но работа заставила его стать настоящим профи в крутых виражах на повороте. И вот случайно ему предлагают поучаствовать в знаменитом нелегальном состязании «Давид и Голиаф» на своей скромненькой на вид Тойоте АЕ86 против Профессиональных ночных гонщиков ...
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