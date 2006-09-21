Легендарное реалити-шоу телеканала MTV – снова на большом экране.
Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять.
Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?
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Я боялся, что будет… Читать дальше…