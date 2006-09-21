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Постер фильма Придурки (Чудаки 2)
Постер фильма Придурки (Чудаки 2)
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Придурки (Чудаки 2)

Придурки (Чудаки 2)

Jackass: Number Two 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Легендарное реалити-шоу телеканала MTV – снова на большом экране.

Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять.

Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?

 

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 2 мая 2007
Премьера в мире 21 сентября 2006
Дата выхода
12 октября 2006 Россия UPI
9 ноября 2006 Австралия
12 октября 2006 Беларусь
25 октября 2006 Бельгия
24 ноября 2006 Великобритания 18
30 ноября 2006 Германия
27 октября 2006 Дания
24 ноября 2006 Ирландия 16
13 октября 2006 Исландия
3 ноября 2006 Испания 18
12 октября 2006 Казахстан
22 сентября 2006 Канада R
1 декабря 2006 Мексика C
5 октября 2006 Нидерланды
3 ноября 2006 Норвегия 15
22 сентября 2006 США
25 января 2007 Сингапур R21
12 октября 2006 Украина
20 октября 2006 Финляндия K-16
22 сентября 2006 Франция
8 декабря 2006 Швеция 11
29 декабря 2006 Эстония
13 января 2007 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $11 500 000
Сборы в мире $84 645 164
Производство Paramount Pictures, MTV Films, Dickhouse Productions
Другие названия
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Режиссер
Джефф Треймейн
В ролях
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Бэм Марджера
Стив-О
Крис Понтиус
Престон Лэйси
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 16 голосов
7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Ну что можно сказать СУПЕР кино!!! 10 из 10 балов. Смеялся вместе с залом от души, не одна комедия не вызывала таких эмоций.
Я боялся, что будет… Читать дальше…
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Надавно полказал моментами первую часть своей девушке.Она была в шоке(в плохом смысле).Фильм,то потрясный, но стоит задуматься:водить-ли на него… Читать дальше…
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