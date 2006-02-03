Когда звонит незнакомец, 2006

Прекрасный загородный дом в чудесном месте, похожем на сказку. Семейная пара уезжает, оставляя детей под присмотром юной студентки, весьма довольной подвернувшимся заработком. Она остается одна с детьми, и тогда в доме раздается звонок телефона. "Чем сейчас занимаются дети? Ты в курсе?" – неласково спрашивает незнакомый голос. Дети спокойно спят в кровати. Но в душе у девушки покоя нет. Звонки продолжаются. Она понимает, что осталась один на один с серьезной проблемой. Кто ее терроризирует? Чем это может кончиться? Она ждет помощи от полиции, но успеет ли полиция помочь? Ведь тот, кто звонит, находится в этом же доме.