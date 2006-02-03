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Когда звонит незнакомец Когда звонит незнакомец
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When a Stranger Calls

Когда звонит незнакомец, 2006

2006 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Прекрасный загородный дом в чудесном месте, похожем на сказку. Семейная пара уезжает, оставляя детей под присмотром юной студентки, весьма довольной подвернувшимся заработком. Она остается одна с детьми, и тогда в доме раздается звонок телефона. "Чем сейчас занимаются дети? Ты в курсе?" – неласково спрашивает незнакомый голос. Дети спокойно спят в кровати. Но в душе у девушки покоя нет. Звонки продолжаются. Она понимает, что осталась один на один с серьезной проблемой. Кто ее терроризирует? Чем это может кончиться? Она ждет помощи от полиции, но успеет ли полиция помочь? Ведь тот, кто звонит, находится в этом же доме.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 апреля 2006
Премьера в мире 3 февраля 2006
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Камилла Бель
Камилла Бель
Томми Фланаган
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Брайан Джерати
Брайан Джерати
Кларк Грегг
Кларк Грегг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда звонит незнакомец 2 постера
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Когда звонит незнакомец смотреть онлайн

Когда звонит незнакомец
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Наша рецензия
Просмотр фильма «Когда звонит незнакомец», честно говоря, не оставляет никаких иных чувств, кроме недоумения. Точнее, этих недоумений даже несколько. Прежде всего, непонятно, зачем вообще понадобилось делать ремейк старого одноименного фильма 1979 года, которым более-менее известный триллермейкер Фред Уолтон дебютировал в качестве режиссера и сценариста разом. Кроме того, решительно непонятно, почему вдруг за постановку этой камерной истории взялся Саймон Уэст, обладающий гораздо более бешеным…
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Manny 2 апреля 2015, 12:51
Я кстати по ходу фильма придумала такой разговор.
Девушка звонит мистеру Мандракису в ресторан. Трубку берет тетя на ресепшоне))).
- Здравтсвуйте, я… Читать дальше…
Manny 2 апреля 2015, 12:51
Боже! Какая хрень!!! Мы еще кучей ходили, так весь фильм (если ЭТО можно так назвать) обст...ли по страшному. Как же никто не отметил фамилию… Читать дальше…
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12 января 2022 16:55
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