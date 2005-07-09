Свидетель на свадьбе, 2005
О фильме
Ему была нужна помощь лучшего друга, чтобы получить девушку своей мечты...
Олли – писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла... Но однажды случай меняет все... Раздается неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе. И, конечно же, Олли влюбляется с первого взгляда в красавицу-невесту, в будущую жену своего лучшего друга. Всячески пытаясь сдержать свои чувства к Саре, главный герой постепенно понимает, что его лучший друг – вовсе не тот мужчина, который заслуживает любви такой прекрасной девушки. А что, если жених и свидетель поменяются местами?..
В ролях
Детали фильма
|5 апреля 2006
|Россия
|Люксор
|16+
|5 апреля 2006
|Беларусь
|15 сентября 2010
|Великобритания
|19 января 2006
|Германия
|13 апреля 2007
|Италия
|5 апреля 2006
|Казахстан
|9 июля 2005
|США
|5 апреля 2006
|Украина
Цитаты
Отзывы о фильме
Частые вопросы о фильме «Свидетель на свадьбе»
Когда премьера фильма «Свидетель на свадьбе»?
Мировая премьера фильма «Свидетель на свадьбе» — 9 июля 2005.
Какой рейтинг у фильма «Свидетель на свадьбе»?
Рейтинг фильма «Свидетель на свадьбе» на Киноафише — 5,9 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,9 из 10.
Сколько длится фильм «Свидетель на свадьбе»?
Продолжительность фильма «Свидетель на свадьбе» — 1 час 32 минуты.
Кто режиссёр фильма «Свидетель на свадьбе»?
Режиссёр фильма «Свидетель на свадьбе» — Стефан Шварц.
Какой бюджет у фильма «Свидетель на свадьбе»?
Бюджет фильма «Свидетель на свадьбе» — $11 000 000.
Сколько собрал фильм «Свидетель на свадьбе»?
Сборы фильма «Свидетель на свадьбе» в мире — $839 117.
Кто написал музыку к фильму «Свидетель на свадьбе»?
Композиторы фильма «Свидетель на свадьбе» — Джеймс Эдвард Баркер и Тим Деспик.