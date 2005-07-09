Olly Pickering Я был влюблён.

Sarah Marie Barker Правда? А как это было?

Olly Pickering Некоторые говорят, что земля уходит из-под ног, но у меня было иначе — словно я вдруг осознал, что земля всё время была под ногами, как будто я чувствовал всю планету прямо под подошвами.