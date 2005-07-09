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Постер фильма Свидетель на свадьбе
5.9
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5.9

Свидетель на свадьбе

, 2005
The Best Man
Великобритания, Венгрия, Германия, США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Свидетель на свадьбе
5.9

О фильме

Ему была нужна помощь лучшего друга, чтобы получить девушку своей мечты...

 

Олли – писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла... Но однажды случай меняет все... Раздается неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе. И, конечно же, Олли влюбляется с первого взгляда в красавицу-невесту, в будущую жену своего лучшего друга. Всячески пытаясь сдержать свои чувства к Саре, главный герой постепенно понимает, что его лучший друг – вовсе не тот мужчина, который заслуживает любви такой прекрасной девушки. А что, если жених и свидетель поменяются местами?..

В ролях

Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
Olly Pickering
Эми Смарт
Эми Смарт
Сет Грин
Сет Грин
Murray
Джейн Хау
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Big-Time Publisher
Берн Горман
Берн Горман
Джордж Мендел
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Raphael Schwartz
Olly Aged 2
Джейкоб Кольер
Olly Aged 10
Callum Williams
Murray Aged 10
Стив Джон Шеперд
James
Режиссер Стефан Шварц
Сценарист Эд Роу, Стефан Шварц
Композитор Джеймс Эдвард Баркер, Тим Деспик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Венгрия / Германия / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 9 июля 2005
Дата выхода
5 апреля 2006 Россия Люксор 16+
5 апреля 2006 Беларусь
15 сентября 2010 Великобритания
19 января 2006 Германия
13 апреля 2007 Италия
5 апреля 2006 Казахстан
9 июля 2005 США
5 апреля 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $839 117
Производство Best Man Filmproduktions, Endgame Entertainment, Film Consortium
Другие названия
The Best Man, Amor Sob Medida, Best Man, Worst Friend, Ein Trauzeuge zum Verlieben, El padrino de boda, Le Témoin du marié, Loco por la novia, Louco Pela Noiva, Non dire sì - L'amore sta per sorprenderti, Oui, je le veux... pas, Pabrolys, Pasik, London, Szerelem, Porocna prica, Unhitched, Wysadzony z siodła, Идеалният кум, Свидетель на свадьбе, Свідок на весіллі

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 мая 2024

Цитаты

Olly Pickering Я был влюблён.
Sarah Marie Barker Правда? А как это было?
Olly Pickering Некоторые говорят, что земля уходит из-под ног, но у меня было иначе — словно я вдруг осознал, что земля всё время была под ногами, как будто я чувствовал всю планету прямо под подошвами.
Olly Pickering Хотя такое же чувство было, когда я поднялся на Эмпайр-стейт-билдинг.

Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Свидетель на свадьбе»

Когда премьера фильма «Свидетель на свадьбе»?

Мировая премьера фильма «Свидетель на свадьбе» — 9 июля 2005.

Какой рейтинг у фильма «Свидетель на свадьбе»?

Рейтинг фильма «Свидетель на свадьбе» на Киноафише — 5,9 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,9 из 10.

Сколько длится фильм «Свидетель на свадьбе»?

Продолжительность фильма «Свидетель на свадьбе» — 1 час 32 минуты.

Кто режиссёр фильма «Свидетель на свадьбе»?

Режиссёр фильма «Свидетель на свадьбе» — Стефан Шварц.

Какой бюджет у фильма «Свидетель на свадьбе»?

Бюджет фильма «Свидетель на свадьбе» — $11 000 000.

Сколько собрал фильм «Свидетель на свадьбе»?

Сборы фильма «Свидетель на свадьбе» в мире — $839 117.

Кто написал музыку к фильму «Свидетель на свадьбе»?

Композиторы фильма «Свидетель на свадьбе» — Джеймс Эдвард Баркер и Тим Деспик.

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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