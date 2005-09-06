Мария

, 2005
Mary
Италия, Франция, США / драма / 18+
О фильме

Актриса, сыгравшая в фильме Марию Магдалину, становится одержима своей героиней. Режиссер фильма о Христе играет главную роль в своей картине. Тем временем телевизионный журналист, ведущий ток-шоу, начинает собственные духовные поиски благодаря этому фильму...

В ролях

Жюльетт Бинош
Форест Уитакер
Мэттью Модайн
Марион Котийяр
Этторе Д’Алессандро
Хизер Грэм
Режиссер Абель Феррара
Сценарист Абель Феррара, Mario Isabella, Simone Lageoles, Scott Pardo
Композитор Фрэнсис Куйперс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 13 апреля 2006
Премьера в мире 6 сентября 2005
Дата выхода
27 апреля 2006 Россия Централ Партнершип
27 апреля 2006 Беларусь
18 ноября 2005 Италия
27 апреля 2006 Казахстан
4 мая 2006 Португалия
27 апреля 2006 Украина
21 декабря 2005 Франция
Сборы в мире $1 026 432
Производство Wild Bunch, Associated Film, Central Films
Другие названия
Mary, Maria, Maria Madalena, Maria Magdalena, María Magdalena - El evangelio prohibido, Maria Magdolna, Mária Magdolna, Mary - This Is My Blood, Мария, マリー ～もうひとりのマリア～, 瑪利亞再生

Рейтинг фильма

Наша рецензия

В «Марии», эксклюзивный питерский показ субтитрированной копии которой начала недавно «Аврора», Абель Феррара, в своем роде почти патриарх американского «независимого» кинематографа, предпринял точно такую же реконструкцию одного евангельского сюжета, какой Аль Пачино в 1996 году блестяще подверг «Ричарда III» в проекте под названием «В поисках Ричарда». В полном соответствии с заданной художественно-документальной моделью кадры из «внутреннего» фильма, фильма в фильме, чередуются с интервью,…

