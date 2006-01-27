Шайтан, 2006
О фильме
Неподалеку от города есть места, где легко может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых старинных легенд, терпеливо поджидая очередную жертву.
Соблазненные улыбками красоток из ночного клуба, друзья Барт, Ладж, Таи и Ясмин уходят с непонравившейся вечеринки. Кокетливая Ева приглашает всех поехать с ней и продолжить веселиться. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку загород, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад. Ребята попадают в кровавую историю, оказавшись в руках сумасшедшего садовника.
В ролях
Детали фильма
|4 мая 2006
|Россия
|Гельварс
|4 мая 2006
|Беларусь
|23 февраля 2007
|Великобритания
|4 мая 2006
|Казахстан
|11 мая 2006
|Украина
|1 февраля 2006
|Франция
Отзывы о фильме
Частые вопросы о фильме «Шайтан»
Когда премьера фильма «Шайтан»?
Мировая премьера фильма «Шайтан» — 27 января 2006.
Какой рейтинг у фильма «Шайтан»?
Рейтинг фильма «Шайтан» на Киноафише — 6,4 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,6 из 10.
Сколько длится фильм «Шайтан»?
Продолжительность фильма «Шайтан» — 1 час 34 минуты.
Кто режиссёр фильма «Шайтан»?
Режиссёр фильма «Шайтан» — Ким Шапирон.
Какой бюджет у фильма «Шайтан»?
Бюджет фильма «Шайтан» — €2 700 000.
Сколько собрал фильм «Шайтан»?
Сборы фильма «Шайтан» в мире — $2 680 879.
Кто написал музыку к фильму «Шайтан»?
Композитор фильма «Шайтан» — Nguyen Lê.
Кстати, Белуччи там играла… Читать дальше…