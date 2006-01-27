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Постер фильма Шайтан
6.4
Киноафиша Фильмы Шайтан
6.4

Шайтан

, 2006
Sheitan
Франция / комедия, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Шайтан
6.4

О фильме

Неподалеку от города есть места, где легко может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых старинных легенд, терпеливо поджидая очередную жертву.

Соблазненные улыбками красоток из ночного клуба, друзья Барт, Ладж, Таи и Ясмин уходят с непонравившейся вечеринки. Кокетливая Ева приглашает всех поехать с ней и продолжить веселиться. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку загород, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад. Ребята попадают в кровавую историю, оказавшись в руках сумасшедшего садовника.

В ролях

Венсан Кассель
Венсан Кассель
Joseph
Роксана Мескида
Роксана Мескида
Eve
Нико Ле Фат Тан
Thaï
Лейла Бехти
Лейла Бехти
Yasmine
Ладж Ли
Ладж Ли
Ladj
Жюли-Мари Парментье
Жюли-Мари Парментье
Jeanne
Франсуа Леванталь
Франсуа Леванталь
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Оливье Бартелеми
Bart
Жеральд Томассен
Maurice
Quentin Lasbazeilles
Gilou
Guillaume Bacquet
Bebert
Режиссер Ким Шапирон
Сценарист Christian Chapiron, Ким Шапирон
Композитор Nguyen Lê
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 26 декабря 2006
Премьера в мире 27 января 2006
Дата выхода
4 мая 2006 Россия Гельварс
4 мая 2006 Беларусь
23 февраля 2007 Великобритания
4 мая 2006 Казахстан
11 мая 2006 Украина
1 февраля 2006 Франция
Бюджет €2 700 000
Сборы в мире $2 680 879
Производство 120 Films, La Chauve Souris, StudioCanal
Другие названия
Sheitan, Satan, Cena con el diablo, Satã, Satanas, Šejtan, Šetonas, Şeytan, Sheitan - Pacto com o Diabo, Шайтан, Шейтан, 変人村

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 ноября 2025

Наша рецензия

«Шайтан», насколько вообще можно сказать что-то определенное об этом крайне странном, смешном и натуралистичном действе, кажется притчей об обществе потребления, вовсю продающемся дьяволу. В атеистическом варианте нечто подобное, только еще в несколько раз менее удачно, проделал Илай Рот в «Хостеле»: там трое шалопаев едут в инфернальное сердце Центральной Европы в поисках легких удовольствий, причитающихся им по праву рождения в богатой и развитой части мира, однако встречают лишь ржавые крюки…

Отзывы о фильме

КорЭнг 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм! Сразу чувствуется, что это - Франция, а не ...ый Голливуд. Потрясающая работа оператора и игра Касселя!
Кстати, Белуччи там играла… Читать дальше…
алиска 2 апреля 2015, 12:51
фильм одновременно смешной и жутко-жутко противный, особенно запомнились роды и дохлая крыса, а так же обратите внимание на возлюбленную касселя

Частые вопросы о фильме «Шайтан»

Когда премьера фильма «Шайтан»?

Мировая премьера фильма «Шайтан» — 27 января 2006.

Какой рейтинг у фильма «Шайтан»?

Рейтинг фильма «Шайтан» на Киноафише — 6,4 из 10 (10 голосов), на IMDb — 5,6 из 10.

Сколько длится фильм «Шайтан»?

Продолжительность фильма «Шайтан» — 1 час 34 минуты.

Кто режиссёр фильма «Шайтан»?

Режиссёр фильма «Шайтан» — Ким Шапирон.

Какой бюджет у фильма «Шайтан»?

Бюджет фильма «Шайтан» — €2 700 000.

Сколько собрал фильм «Шайтан»?

Сборы фильма «Шайтан» в мире — $2 680 879.

Кто написал музыку к фильму «Шайтан»?

Композитор фильма «Шайтан» — Nguyen Lê.

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Новости о фильме

Елки-убийцы, безумный Кассель и апокалипсис на Рождество: 8 новогодних хорроров
20 ноября 2025 21:29 Елки-убийцы, безумный Кассель и апокалипсис на Рождество: 8 новогодних хорроров Традиционно в новогодний период принято пересматривать кино с атмосферой чуда и волшебства. Тем же, кто ищет альтернативу привычным семейным фильмам, предлагаем ознакомиться со списком ужастиков, действие которых разворачивается на Рождество.

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