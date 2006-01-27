Неподалеку от города есть места, где легко может заблудиться городской человек. И где в заброшенном доме дремлет Зло из полузабытых старинных легенд, терпеливо поджидая очередную жертву.

Соблазненные улыбками красоток из ночного клуба, друзья Барт, Ладж, Таи и Ясмин уходят с непонравившейся вечеринки. Кокетливая Ева приглашает всех поехать с ней и продолжить веселиться. Герои фильма принимают приглашение совершить прогулку загород, не подозревая, что она окажется путешествием в Ад. Ребята попадают в кровавую историю, оказавшись в руках сумасшедшего садовника.