Макс Клейн выжил в ужасной авиакатастрофе, но это потрясение изменило всю его жизнь. Он больше не испытывает страха смерти и считает себя неуязвимым, отстранясь при этом от семьи и друзей.
Но, следуя совету психиатра, Макс начинает общаться с убитой горем Карлой, которая также выжила в катастрофе, но потеряла в ней маленького сына. Быть может, если Максу удастся помочь Карле, он поможет и себе самому…
|9 ноября 2006
|Россия
|16+
|2 июня 1994
|Австралия
|M
|8 января 1994
|Бразилия
|15 апреля 1994
|Великобритания
|15 декабря 1993
|Греция
|15 апреля 1994
|Италия
|9 ноября 2006
|Казахстан
|22 апреля 1994
|Португалия
|15 октября 1993
|США
|9 ноября 2006
|Украина