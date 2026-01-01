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Постер фильма Бесстрашный
7.0
Киноафиша Фильмы Бесстрашный
7.0

Бесстрашный

, 1993
Fearless
США / драма / 18+
Постер фильма Бесстрашный
7.0

О фильме

Макс Клейн выжил в ужасной авиакатастрофе, но это потрясение изменило всю его жизнь. Он больше не испытывает страха смерти и считает себя неуязвимым, отстранясь при этом от семьи и друзей.

Но, следуя совету психиатра, Макс начинает общаться с убитой горем Карлой, которая также выжила в катастрофе, но потеряла в ней маленького сына. Быть может, если Максу удастся помочь Карле, он поможет и себе самому…

В ролях

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Макс Кляйн
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Лаура Кляйн
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Manny Rodrigo
Рози Перес
Рози Перес
Carla Rodrigo
Том Халс
Brillstein
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Dr. Bill Perlman
Дирдри О’Коннелл
Nan Gordon
Джон де Ланси
Jeff Gordon
Спенсер Врумэн
Jonah Klein
Дэниэл Черны
Byron Hummel
Режиссер Питер Уир
Сценарист Рафаэль Иглесиас
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 15 октября 1993
Дата выхода
9 ноября 2006 Россия 16+
2 июня 1994 Австралия M
8 января 1994 Бразилия
15 апреля 1994 Великобритания
15 декабря 1993 Греция
15 апреля 1994 Италия
9 ноября 2006 Казахстан
22 апреля 1994 Португалия
15 октября 1993 США
9 ноября 2006 Украина
MPAA R
Сборы в мире $6 995 302
Производство Spring Creek Productions, Warner Bros.
Другие названия
Fearless, Sin miedo a la vida, Fearless - Jenseits der Angst, Peloton, Sem Medo de Viver, Utan fruktan, Bez lęku, Brez strahu, État second, Fearless - Senza paura, Félelem nélkül, Frygtløs, Joyride, Korkusuz, Lice straha, Sans peur, Shesi zois, Stare de soc, Uten frykt, Σχέση ζωής, Безстрашен, Бесстрашный, Неустрашиви, フィアレス, 劫後生死戀

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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