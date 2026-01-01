Макс Клейн выжил в ужасной авиакатастрофе, но это потрясение изменило всю его жизнь. Он больше не испытывает страха смерти и считает себя неуязвимым, отстранясь при этом от семьи и друзей.

Но, следуя совету психиатра, Макс начинает общаться с убитой горем Карлой, которая также выжила в катастрофе, но потеряла в ней маленького сына. Быть может, если Максу удастся помочь Карле, он поможет и себе самому…