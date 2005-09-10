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Постер фильма Самый быстрый "Индиан"
7.8
Киноафиша Фильмы Самый быстрый "Индиан"
7.8

Самый быстрый "Индиан"

, 2005
The World's Fastest Indian
Новая Зеландия, США, Швейцария, Япония / приключения, драма / 18+
Постер фильма Самый быстрый "Индиан"
7.8

О фильме

История легендарного новозеландца Берта Мунро, потратившего многие годы на усовершенствование и модификацию своего мотоцикла марки "1920 Indian Scout". На нем Берт Мунро исколесил весь мир и в итоге реализовал свою мечту: на знаменитых гонках 1967 года, проходивших в соляной пустыне Бонневилль-Флэтс в американском штате Юта, он установил мировой рекорд скорости на открытых пространствах, который не побит до сих пор.

В ролях

Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Бёрт Манро
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Дайэн Лэдд
Ada
Кристофер Лоуфорд
Пол Родригес
Эрик Пирпойнт
Iain Rea
George
Тесса Митчелл
Sarah
Аарон Мерфи
Tom
Тим Шэдболт
Frank
Энни Уайттл
Fran
Greg Johnson
Duncan
Режиссер Роджер Дональдсон
Сценарист Роджер Дональдсон
Композитор Джон Питер Робинсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия / США / Швейцария / Япония
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 12 октября 2005
Премьера в мире 10 сентября 2005
Дата выхода
20 июля 2006 Россия 12+
12 декабря 2005 Австралия
20 июля 2006 Беларусь
12 октября 2005 Бразилия
10 марта 2006 Великобритания
26 октября 2006 Германия
5 мая 2006 Испания
7 апреля 2006 Италия
20 июля 2006 Казахстан
4 мая 2006 Нидерланды
13 октября 2005 США
20 июля 2006 Украина
22 марта 2006 Франция
24 января 2013 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $18 302 013
Производство OLC / Rights Entertainment, Tanlay, New Zealand Film Production Fund
Другие названия
The World's Fastest Indian, Mit Herz und Hand, El amo del viento, A leggyorsabb Indian, A leggyorsabb indián, Burt Munro, Burt Munro: L'homme le plus vite au monde, Burt Munro: The World's Fastest Indian, Burt Munro. Un sueño, una leyenda, Cel mai rapid motor din lume, Citronträd & motorolja, Desafiando os Limites, Dunyodagi eng tezkor Indian, Efsane Adam, En høyst uvanlig mann, Greičio svajonė, Ha'halom ha'mahir ba'olam, Indian - La grande sfida, Indian - O Grande Desafio, Legenda o motoru, Lovec na rekorde, Maailma kiireim Indian, Maailman nopein intiaani, Mit livs rejse, Najbrži Indijanac na svetu, Najbrzi motor na svijetu, Prawdziwa historia, Sapnis par ātrumu, Sueños de gloria, Tay Đua Huyền Thoại, Ο άνθρωπος των ρεκόρ, Най-бързият мотор, Найпрудкіший Індіан, Самый быстрый Indian, 世界最速のインディアン, 超速先生, Burt Munro: un sueño, una leyenda, سریعترین ایندین جهان, 世上最快的印地安摩托, 세상에서 가장 빠른 인디언, Самый быстрый «Индиан»

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 9 декабря 2020
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саундтрек фильма Самый быстрый "Индиан"

Наша рецензия

Роджер Дональдсон принадлежит к той категории американских режиссеров, которые снимают фильмы почти сплошь остросюжетные. Исключением в его фильмографии предстает разве что «Коктейль» 1988 года, где Том Круз с успехом осваивал профессию бармена. Во всех остальных работах, будь то дебютные «Спящие псы», «Нет выхода», «Белые пески», «Побег», «Особь», «Пик Данте» или наконец-то могущие считаться образцовыми в своем роде «Тринадцать дней» и «Рекрут», Дональдсон задействует силы, безотказно…

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Самый быстрый "Индиан"

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