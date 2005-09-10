История легендарного новозеландца Берта Мунро, потратившего многие годы на усовершенствование и модификацию своего мотоцикла марки "1920 Indian Scout". На нем Берт Мунро исколесил весь мир и в итоге реализовал свою мечту: на знаменитых гонках 1967 года, проходивших в соляной пустыне Бонневилль-Флэтс в американском штате Юта, он установил мировой рекорд скорости на открытых пространствах, который не побит до сих пор.
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