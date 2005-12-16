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Постер мультфильма Правдивая история красной шапки
6.9
Киноафиша Фильмы Правдивая история красной шапки
6.9

Правдивая история красной шапки

, 2005
Hoodwinked
США / семейный, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Правдивая история красной шапки
6.9

О фильме

Вы думаете, что знаете эту историю наизусть. Но что если Красная Шапочка совсем не та, кем кажется? За детективное расследование принимается инспектор Лягушка. У него немало вопросов: почему Бабушка поселилась так далеко, кто отправил Шапочку через глухой лес, чем на самом деле промышляет Волк? Ответы на эти и многие другие вопросы в сумасшедшей комедии для всех возрастов.

В ролях

Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Лесоруб
Энди Дик
Боинго
Кори Эдвардс
Твичи
Тодд Эдвардс
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Красная Шапочка
Том Кенни
Том Кенни
Тони Лич
Джоэл МакКрэри
Сэлли Стразерс
Сэлли Стразерс
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Волк
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Ники Флипперс
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Бабушка
Режиссер Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич
Сценарист Кэри Киркпатрик, Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич
Композитор John Mark Painter
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 3 марта 2006
Премьера в мире 16 декабря 2005
Дата выхода
2 марта 2006 Россия Централ Партнершип
3 августа 2006 Австралия
2 марта 2006 Беларусь
16 декабря 2005 Бразилия
29 сентября 2006 Великобритания
24 декабря 2006 Германия
28 ноября 2006 Греция
23 июня 2006 Дания
13 июля 2006 Израиль
29 сентября 2006 Ирландия G
22 сентября 2006 Испания
30 мая 2006 Италия
2 марта 2006 Казахстан
10 мая 2006 Нидерланды
16 декабря 2005 США
2 марта 2006 Украина
25 января 2006 Франция
2 марта 2006 Чехия
9 июня 2006 Швеция
6 апреля 2006 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $110 013 167
Производство Kanbar Entertainment, Kanbar Animation, Blue Yonder Films
Другие названия
Hoodwinked!, ¡Buza Caperuza! La verdadera historia, Hoodwinked, La verdadera historia de Caperucita Roja, La véritable histoire du petit chaperon rouge, Sanningen om Rödluvan, Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti, Capuchinho Vermelho: A Verdadeira História, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Czerwony Kapturek: Prawdziwa historia, Deu a Louca na Chapeuzinho, Die Rotkäppchen-Verschwörung, Die Rotkäppchenverschwörung, Hoodwinked! The True Story of Red Riding Hood, Karcoolka, Karcoolka - Skutocný príbeh o Cervenej ciapocke, Kdo je podtaknil Rdeci kapici?, Kırmızı Başlıklı Kız, Ko je smestio Crvenkapi?, Kokkinoskoufitsa, Kriminaline Raudonkepuraites istorija, Kuso小紅帽, La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja, Las locas aventuras de Caperucita Roja, Little Red, Lupul, Scufița si enigma, PiROSSZka - A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi, Punamütsikese tõeline lugu, Sandheden om Rødhætte, Sannheten om Rødhette, Sarkangalvītes jaunie piedzīvojumi, Täitsa metsas!, Tapaus Punahilkka, Tko je smjestio Crvenkapici?, Κοκκινοσκουφίτσα, Истината за Червената шапчица, Правдива історія Червоного капелюшка, Правдивая история Красной Шапки, リトル・レッド　レシピ泥棒は誰だ!?, 小紅帽特工隊, 小红帽特工队, Hoodwinked 1, 小红帽, 빨간 모자의 진실, Die Rotkäppchen Verschwörung, Hoodwinked! 01 Hoodwinked!, Capuchinho Vermelho - A Verdadeira História, Die Rotkaeppchen Verschwoerung, Tko je smjestio crvenkapici, リトル・レッド レシピ泥棒は誰だ！？

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 16 голосов
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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