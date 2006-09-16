Уильям Уилберфорс - политик-смутьян, повлиявший на упразднение работорговли в Великобритании в начале 18 века. Его друг — будущий британский премьер-министр Уильям Питт – является идеальным партнером. Питт предпочитает играть по правилам, а Уилберфорс врывается во все двери, требуя реформ. Оба они живут надеждой на лучшее будущее страны, но перемены наступают медленно. Однако Уилберфорс не сдается и с помощью пестрой коалиции союзников, в которую входят бывший работорговец Джон Ньютон, страстный аболиционист Томас Кларксон и его энергичная жена и политическая сторонница Барбара Спунер, основывает движение, которое, в конечном счете, изменит историю.