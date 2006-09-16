Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Удивительная легкость
Постер фильма Удивительная легкость
Постер фильма Удивительная легкость
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Удивительная легкость

Удивительная легкость

Amazing Grace 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Уильям Уилберфорс - политик-смутьян, повлиявший на упразднение работорговли в Великобритании в начале 18 века. Его друг — будущий британский премьер-министр Уильям Питт – является идеальным партнером. Питт предпочитает играть по правилам, а Уилберфорс врывается во все двери, требуя реформ. Оба они живут надеждой на лучшее будущее страны, но перемены наступают медленно. Однако Уилберфорс не сдается и с помощью пестрой коалиции союзников, в которую входят бывший работорговец Джон Ньютон, страстный аболиционист Томас Кларксон и его энергичная жена и политическая сторонница Барбара Спунер, основывает движение, которое, в конечном счете, изменит историю.

Удивительная легкость - трейлер
Удивительная легкость  трейлер
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 16 сентября 2006
Дата выхода
16 сентября 2006 Россия Top Film Distribution 16+
26 июля 2007 Австралия
16 сентября 2006 Казахстан
21 мая 2009 Португалия
16 сентября 2006 США
16 сентября 2006 Украина
23 марта 2007 Франция TP
MPAA PG
Сборы в мире $32 120 360
Производство Bristol Bay Productions, Ingenious Film Partners, Sunflower Productions
Другие названия
Amazing Grace, A szabadság himnusza, Ân Điển Diệu Kỳ, Der Mann, der die Welt veränderte, Głos wolności, Himna milosti, Himno de libertad, Jornada pela Liberdade, La grâce du ciel, Mai aproape de cer, Nepricakovani dar, Nuostabi malonė, Ο δρόμος για την ελευθερία, Небесна милост, Удивительная легкость, アメイジング・グレイス, 奇異恩典
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Альберт Финни
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Удивительная легкость
Великая благодать 7.5
Великая благодать (2018)
Один еще не одинок 4.6
Один еще не одинок (2013)
Удивительная любовь 6.5
Удивительная любовь (2012)
Отважные 6.9
Отважные (2011)
Огнеупорный 6.5
Огнеупорный (2008)
Замыкая круг 6.8
Замыкая круг (2007)
Интервью 6.6
Интервью (2007)
Противостояние гигантам 6.6
Противостояние гигантам (2006)
Звёздная пыль 6.6
Звёздная пыль (1974)
Нелл 6.1
Нелл (1994)
Перворожденный 6.4
Перворожденный (1984)
Честная куртизанка 7.3
Честная куртизанка (1998)
Фильм находится в подборках
Фильмы про рабство: список лучших Фильмы про рабство: список лучших

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Удивительная легкость - трейлер
Удивительная легкость Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше