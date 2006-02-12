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Постер фильма Компаньоны
7.1
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7.1

Компаньоны

, 2006
A Prairie Home Companion
США / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Компаньоны
7.1

О фильме

Взгляд за кулисы последнего выпуска одного из самых известных радио шоу Америки, где бал правят поющие ковбои Дасти и Лефти, сирена, исполняющая музыку в стиле кантри, и многие другие...

В ролях

Гаррисон Кейллор
GK
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Yolanda Johnson
Лили Томлин
Лили Томлин
Rhonda Johnson
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Dusty
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Lefty
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Гай Нуар
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Lola Johnson
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Тим Расселл
Гефф Шильц
Сью Скотт
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Гаррисон Кейллор, Кен ЛаЗебник
Композитор Гаррисон Кейллор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 февраля 2006
Дата выхода
19 августа 2006 Россия Централ Партнершип
5 октября 2006 Австралия
19 августа 2006 Беларусь
2 ноября 2006 Бразилия
5 января 2007 Великобритания
12 апреля 2007 Германия
21 сентября 2006 Гонконг
14 июля 2006 Дания
5 января 2007 Ирландия
4 августа 2006 Исландия
1 июня 2006 Италия
19 августа 2006 Казахстан
26 октября 2006 Португалия
9 июня 2006 США
12 января 2007 Тайвань
19 августа 2006 Украина
29 сентября 2006 Финляндия
6 декабря 2006 Франция
8 сентября 2006 Швеция
19 октября 2006 Южная Корея 12
3 марта 2007 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $25 987 561
Производство Picturehouse, GreeneStreet Films, River Road Entertainment
Другие названия
A Prairie Home Companion, Noches mágicas de radio, A Praire Home Companion - Bastidores da Rádio, A Última Noite, Az utolsó adás, El último show, Ha'madrih la'hayim ba'kfar, I kalyteri parea, Kompanionai, L'últim xou, La mélodie des prairies, Lördagsöppet på prärien, Najluđi radijski show, Najluđi radijski šou, Najluđi radio show, Ostatnia audycja, Preeriakodu kaaslane, Radijski šou, Radijski šov, Radio America, Robert Altman's Last Radio Show, Robert Altman's The Last Radio Show, Robert Altmanin huonot vitsit, The Last Show, Ultimul radio show, Zajtra nehráme!, Zítra nehrajeme!, Η καλύτερη παρέα, Домашен пријател од преријата, Компаньоны, Кућни пријатељ из прерије/Kućni prijatelj iz prerije, Последното кънтри шоу, 今宵、フィッツジェラルド劇場で, 大家來我家

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 декабря 2023
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саундтрек фильма Компаньоны

Цитаты

Dusty [поёт] Раньше я работал в Чикаго, в маленьком магазинчике. / Раньше работал в Чикаго. Да, работал, но теперь нет. / Вошла одна дама с фарфоровой кожей, я спросил, зачем она пришла. / «Водку», — сказала она, и я лизнул, и теперь я там не работаю.

Наша рецензия

Что только не служит режиссерам питательной средой и рабочей материей для их творений! Тим Бёртон, например, даже умудрился снять полнометражное кино («Марс атакует!») по мотивам вкладышей к сухим завтракам. Роберт Олтман, как и положено динозаврам его возраста и художественного веса, не столь радикален: в процессе создания последнего на сегодня произведения – A Prairie Home Companion (что-то вроде «Родной попутчик в прерии», в российской версии – «Компаньоны» и «Поющий голос прерий»), чью…

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