ПроизводствоPicturehouse, GreeneStreet Films, River Road Entertainment
Другие названия
A Prairie Home Companion, Noches mágicas de radio, A Praire Home Companion - Bastidores da Rádio, A Última Noite, Az utolsó adás, El último show, Ha'madrih la'hayim ba'kfar, I kalyteri parea, Kompanionai, L'últim xou, La mélodie des prairies, Lördagsöppet på prärien, Najluđi radijski show, Najluđi radijski šou, Najluđi radio show, Ostatnia audycja, Preeriakodu kaaslane, Radijski šou, Radijski šov, Radio America, Robert Altman's Last Radio Show, Robert Altman's The Last Radio Show, Robert Altmanin huonot vitsit, The Last Show, Ultimul radio show, Zajtra nehráme!, Zítra nehrajeme!, Η καλύτερη παρέα, Домашен пријател од преријата, Компаньоны, Кућни пријатељ из прерије/Kućni prijatelj iz prerije, Последното кънтри шоу, 今宵、フィッツジェラルド劇場で, 大家來我家
Dusty[поёт]Раньше я работал в Чикаго, в маленьком магазинчике. / Раньше работал в Чикаго. Да, работал, но теперь нет. / Вошла одна дама с фарфоровой кожей, я спросил, зачем она пришла. / «Водку», — сказала она, и я лизнул, и теперь я там не работаю.
Наша рецензия
Что только не служит режиссерам питательной средой и рабочей материей для их творений! Тим Бёртон, например, даже умудрился снять полнометражное кино («Марс атакует!») по мотивам вкладышей к сухим завтракам. Роберт Олтман, как и положено динозаврам его возраста и художественного веса, не столь радикален: в процессе создания последнего на сегодня произведения – A Prairie Home Companion (что-то вроде «Родной попутчик в прерии», в российской версии – «Компаньоны» и «Поющий голос прерий»), чью…
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