Dusty [поёт] Раньше я работал в Чикаго, в маленьком магазинчике. / Раньше работал в Чикаго. Да, работал, но теперь нет. / Вошла одна дама с фарфоровой кожей, я спросил, зачем она пришла. / «Водку», — сказала она, и я лизнул, и теперь я там не работаю.