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Постер фильма Змеиный полет
6.2
Киноафиша Фильмы Змеиный полет
6.2

Змеиный полет

, 2006
Snakes on a Plane
Канада, США, Германия / боевик, триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Змеиный полет
6.2

О фильме

На борту самолета, летящего над Тихим океаном, находится убийца, намеревающийся покончить с пассажиром, проходящим свидетелем предстоящего дела об опеке, выпустив из контейнера смертельно ядовитых змей.

В ролях

Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Neville Flynn
Байрон Лоусон
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Claire Miller
Нэйтан Филлипс
Нэйтан Филлипс
Sean Jones
Рейчел Блэнчард
Рейчел Блэнчард
Mercedes
Флекс Александр
Three G's
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Troy
Keith Dallas
Big Leroy
Лин Шэй
Лин Шэй
Grace
Bruce James
Ken
Санни Мэбри
Tiffany
Режиссер Дэвид Р. Эллис
Сценарист Себастьян Гутьеррес, John Heffernan, Дэвид Талоа
Композитор Тревор Рэбин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США / Германия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 31 января 2022
Премьера в мире 6 августа 2006
Дата выхода
2 ноября 2006 Россия КароПрокат 16+
24 августа 2006 Австралия
18 августа 2006 Австрия
14 сентября 2006 Аргентина
15 ноября 2006 Бахрейн
2 ноября 2006 Беларусь
30 августа 2006 Бельгия
24 августа 2006 Боливия
7 сентября 2006 Бразилия
18 августа 2006 Великобритания
12 октября 2006 Венгрия
18 августа 2006 Венесуэла
1 сентября 2006 Вьетнам
6 сентября 2006 Германия
24 августа 2006 Гонконг
21 сентября 2006 Греция
1 сентября 2006 Дания
31 января 2007 Египет
17 августа 2006 Израиль
18 апреля 2008 Индия
18 августа 2006 Ирландия
18 августа 2006 Исландия
6 августа 2006 Испания
29 сентября 2006 Италия
2 ноября 2006 Казахстан
18 августа 2006 Канада
23 октября 2006 Кувейт
27 октября 2006 Латвия
20 октября 2006 Литва
24 августа 2006 Малайзия
8 сентября 2006 Мексика
28 сентября 2006 Нидерланды
24 августа 2006 Новая Зеландия
29 сентября 2006 Норвегия
25 августа 2006 Панама
13 октября 2006 Польша
28 сентября 2006 Португалия
17 августа 2006 Пуэрто-Рико
6 октября 2006 Румыния
18 августа 2006 США
24 августа 2006 Сингапур
12 октября 2006 Словения
18 августа 2006 Таиланд
25 августа 2006 Тайвань
2 ноября 2006 Украина
23 августа 2006 Филиппины
29 сентября 2006 Финляндия
30 августа 2006 Франция
25 августа 2006 Швеция
25 августа 2006 Эквадор
27 октября 2006 Эстония
7 декабря 2006 Южная Корея
21 октября 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $33 000 000
Сборы в мире $62 022 014
Производство New Line Cinema, Mutual Film Company, Meradin Zweite Productions
Другие названия
Snakes on a Plane, Serpentes a Bordo, Serpientes a bordo, Anaconda 3, Avionul cu serpi, Čūskas lidmašīnā, Des serpents dans l'avion, Flight 121, Gyvates lektuve, Hadi v letadle, Hady v lietadle, Kače na letalu, Katil Yılanlar, Kígyók a fedélzeten, Maod lennukis, Pacific Air 121, Pacific Air Flight 121, Rắn Độc Trên Không, Serpents à bord, Serpientes en el avión, Serps a l'avió, Snake Flight, SoaP, Sunêku furaito, Terror a bordo, Terror en el aire, Venom, Węże w samolocie, Zmije u avionu, Змеиный полет, Змии в самолета, Змије у авиону/Zmije u avionu, Змії на борту літака, سنايكس أون إيه بلاين, スネーク・フライト, 飛機上有蛇, เลื้อยฉก เที่ยวบินระทึก, 毒蛇航班, Змије у Aвиону, 空中蛇灾

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 19 августа 2021

Цитаты

Neville Flynn Хватит *хватит*!
[испуганные пассажиры в самолёте обращаются к Невиллу]
Neville Flynn Я *пожалуй* с этими е***ми *змеями* на этом е***м *самолёте* покончил! Все пристёгивайтесь!
[достаёт пистолет]
Neville Flynn Сейчас я открою пару е***х окон.

Отзывы о фильме

Maks 2 апреля 2015, 12:51
Были два очень смешных момента. Американские зрители на заднем плане хохотали как угорелые. Первый - когда пара забралась в туалет заняться сексом,… Читать дальше…
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Фильм точно никого не оставит равнодушным, такой бредятины я давно не видел, может быть все было немного получше, если хотябы змеи на змей были… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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