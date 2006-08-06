На борту самолета, летящего над Тихим океаном, находится убийца, намеревающийся покончить с пассажиром, проходящим свидетелем предстоящего дела об опеке, выпустив из контейнера смертельно ядовитых змей.
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