Остаться в живых, 2006

Группа подростков из Нью-Орлеана просто помешана на пугающей ролевой видеоигре – "Остаться в живых". Суть игры – разыгрывать леденящие душу истории из жизни таинственной аристократки, которая жила в 17 веке и носила прозвище "Кровавая графиня". Неожиданно один за другим подростки начинают погибать, причем убивают их тем же изощренным способом, что и их персонажей. Жестокий вымысел все теснее и теснее переплетается с реальностью... Ребятам нужно успеть победить порочную и беспощадную "Кровавую графиню". Им нужно остаться в живых...