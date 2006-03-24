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Остаться в живых
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Остаться в живых, 2006

2006 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Группа подростков из Нью-Орлеана просто помешана на пугающей ролевой видеоигре – "Остаться в живых". Суть игры – разыгрывать леденящие душу истории из жизни таинственной аристократки, которая жила в 17 веке и носила прозвище "Кровавая графиня". Неожиданно один за другим подростки начинают погибать, причем убивают их тем же изощренным способом, что и их персонажей. Жестокий вымысел все теснее и теснее переплетается с реальностью... Ребятам нужно успеть победить порочную и беспощадную "Кровавую графиню". Им нужно остаться в живых...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 11 мая 2006
Премьера в мире 24 марта 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Уильям Брент Белл
Уильям Брент Белл
В ролях
Джон Фостер
Фрэнки Мьюниз
София Буш
София Буш
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Остаться в живых 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно неплохой, задумка же вообще великолепная и до сих пор почти не раскрытая в кино.
Что не понравилось так это очень большое… Читать дальше…
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/05/2006 - 10:34:23):Отвечаю: потому что у нее нет официального производителя (графиня не в счет). Запустили игру в тестирование а… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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24 июня 2020 10:57
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