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Постер фильма Зодиак
6.2
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6.2

Зодиак

, 2005
The Zodiac
США / криминал, триллер, ужасы, мистика, драма / 18+
Постер фильма Зодиак
6.2

О фильме

Фильм основан на реальных событиях.

Изощренное убийство двух подростков 20 декабря 1968 года вызвало волну ужаса и негодования в маленьком городке Валехо на севере Калифорнии. Сержант Мэт Пэриш берется расследовать это кровавое дело, но из-за отсутствия улик, оно так и остается нераскрытым. Журналисты поднимают шумиху вокруг двойного убийства, обвиняя полицию в бездействии. А шесть месяцев спустя, 4 июля 1969 года в самый разгар праздника на автомобильной стоянке находят ещё два трупа. На следующий день газеты получают письмо, в котором человек, называющий себя Зодиак, сообщает, что убийства будут продолжаться. К письму приложена криптограмма, расшифровка которой должна пролить на личность убийцы. Желая покончить с этим безумием, Мэт все время проводит в библиотеке, разбирая коды и способы шифрования, изучая книги по психологии, астрологии и оккультизму. После очередного жестокого двойного убийства, Пэриш понимает кто убийца. От верности его догадки зависит, сможет ли он остановить череду кровавых преступлений и посадить обезумевшего маньяка за решетку...

 

В ролях

Джастин Чэмберс
Matt Parish
Робин Танни
Робин Танни
Laura Parish
Рори Калкин
Рори Калкин
Johnny Parish
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Dale Coverling
Брэд Уильям Хенке
Bill Gregory
Рекс Линн
Рекс Линн
Jim Martinez
Марти Линдси
Bartender
Шелби Алексис Айри
Bobbie
Натассиа Коста
Крис Палм
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Frank Perkins
Нат Душку
Режиссер Александр Балкли
Сценарист Александр Балкли, Kelly Bulkley
Композитор Майкл Сьюби
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 23 августа 2005
Дата выхода
3 августа 2006 Россия Twister
3 августа 2006 Беларусь
3 августа 2006 Казахстан
3 августа 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $86 872
Производство Blackwater Films, ShadowMachine, Myriad Pictures
Другие названия
The Zodiac, Zodiac, Zodiak, Der Zodiac Killer, Der Zodiac-Killer, El asesino del zodiaco, In Control of All Things, Kegyetlen jel, Le Tueur du Zodiaque, O Zodíaco, Zodiac - Crimes Sem Rosto, Зодиак, Зодіак, ゾディアック

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Обновлено 18 декабря 2023
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