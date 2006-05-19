Постер фильма Сыграно
4.3
Киноафиша Фильмы Сыграно
4.3

Сыграно

, 2006
Played
Великобритания / триллер, криминал / 18+
Постер фильма Сыграно
4.3

О фильме

Люк — профессиональный убийца и грабитель, которому очень часто везло. Но однажды его подставляют. Он попадает в руки правопорядка и садится в тюрьму. Все это время Люк копит обиду, желая отомстить. Только освободившись, он сразу попадает в криминальный мир Лондона, где у него появляется шанс совершить возмездие. Режиссер: Шон Станек. Продюсеры: Мик Росси, Ник Симунэк, Каспар фон Уинтерфелдт. В ролях: Вэл Килмер, Гэбриел Бирн, Винни Джонс, Энтони ЛаПалья, Бруно Кёрби, Мик Росси, Ник Симунэк, Каспар фон Уинтерфелдт. Вы можете посмотреть фильм Сыграно 2006 года в хорошем качестве онлайн и бесплатно на нашем сайте прямо сейчас.

В ролях

Вэл Килмер
Вэл Килмер
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Винни Джонс
Винни Джонс
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Бруно Кёрби
Mick Rossi
Режиссер Шон Станек
Сценарист Mick Rossi, Шон Станек
Композитор Danny Saber
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 19 мая 2006
Дата выхода
19 мая 2006 Россия 18+
19 мая 2006 Казахстан
20 октября 2006 США
19 мая 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Производство Attica Films Ltd., Film and Music Entertainment, Remarkable Films
Другие названия
Played, Calles violentas, Gangstar, Jogando Sujo, Jugando sucio, Oi paiktes, Played - Abgezockt, Played - Se non giochi muori, To stisimo, Wrobiony, Сыграно

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb

