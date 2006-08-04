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Постер мультфильма Победитель
5.3
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5.3

Победитель

, 2006
Everyone`s Hero
США, Канада / семейный, спорт, комедия, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Победитель
5.3

О фильме

Захватывающая история по идее Кристофера Рива, рассказывающая о веселых приключениях озорного мальчишки Янки Ирвинга и его забавных друзей, остроумного мяча-шутника Скрю и нахальной биты – примадонны Дорогуши. Вместе с ними он следует за своей мечтой из Нью-Йорка в великолепный Чикаго, попадая в смешные и каверзные ситуации. А сила дружбы и оптимизм помогают ему привести к победе свою любимую спортивную команду.

В ролях

Джейк Т. Остин
Yankee Irving
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Babe Ruth
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Дарлин
Гидеон Джэйкобс
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Рэйвен
Рэйвен
Дэйна Рив
Роб Райнер
Роб Райнер
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Режиссер Колин Брэйди, Кристофер Рив, Дэниэль Ст. Пьер
Сценарист Robert Kurtz, Джефф Хэнд, Howard Jonas
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 сентября 2013
Премьера в мире 4 августа 2006
Дата выхода
9 сентября 2006 Россия Люксор 0+
9 сентября 2006 Беларусь
3 августа 2007 Бразилия L
4 августа 2006 Германия
22 января 2009 Дания
12 сентября 2008 Италия
9 сентября 2006 Казахстан
15 сентября 2006 США
9 сентября 2006 Украина
MPAA G
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $16 627 188
Производство IDT Entertainment, Arc Productions, Dan Krech Productions
Другие названия
Everyone's Hero, El héroe de todos, Alles helt, Победитель, Allas hjälte, G'olib, Gibor shel koulam, I Ty możesz zostać bohaterem, Íþrótta Hetjan, Kaikkien sankari, Kiekvienas yra herojus, Kis nagy hős, Küçük kahraman, Le héros de tout le monde, Meie kangelane, Người Hùng Nhỏ Tuổi, No hay héroe pequeño, O Pequeno Herói, Piccolo grande eroe, Qalib, Quico: O Pequeno Herói, Untitled IDT Entertainment Project, Yankee Irving, Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß!, Жеңімпаз, Переможець, Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß, Malý zázrak, 리틀 야구왕 앤디, El Heroe de Todos, Héroe de todos

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 23 декабря 2023

Цитаты

Announcer И это только доказывает... Ты можешь быть самым маленьким, самым слабым, самым плохим игроком на поле, но когда тебе говорят, что ты ни на что не годен и советуют бросить, знаешь, что ты делаешь? Просто продолжаешь бить.

Отзывы о мультфильме

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