США, Канада / семейный, спорт, комедия, приключения, анимация / 18+
5.3
О фильме
Захватывающая история по идее Кристофера Рива, рассказывающая о веселых приключениях озорного мальчишки Янки Ирвинга и его забавных друзей, остроумного мяча-шутника Скрю и нахальной биты – примадонны Дорогуши. Вместе с ними он следует за своей мечтой из Нью-Йорка в великолепный Чикаго, попадая в смешные и каверзные ситуации. А сила дружбы и оптимизм помогают ему привести к победе свою любимую спортивную команду.
ПроизводствоIDT Entertainment, Arc Productions, Dan Krech Productions
Другие названия
Everyone's Hero, El héroe de todos, Alles helt, Победитель, Allas hjälte, G'olib, Gibor shel koulam, I Ty możesz zostać bohaterem, Íþrótta Hetjan, Kaikkien sankari, Kiekvienas yra herojus, Kis nagy hős, Küçük kahraman, Le héros de tout le monde, Meie kangelane, Người Hùng Nhỏ Tuổi, No hay héroe pequeño, O Pequeno Herói, Piccolo grande eroe, Qalib, Quico: O Pequeno Herói, Untitled IDT Entertainment Project, Yankee Irving, Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß!, Жеңімпаз, Переможець, Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß, Malý zázrak, 리틀 야구왕 앤디, El Heroe de Todos, Héroe de todos
AnnouncerИ это только доказывает... Ты можешь быть самым маленьким, самым слабым, самым плохим игроком на поле, но когда тебе говорят, что ты ни на что не годен и советуют бросить, знаешь, что ты делаешь? Просто продолжаешь бить.
Отзывы о мультфильме
Смотреть в киноСейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате