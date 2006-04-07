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Мыло
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En Soap

Мыло, 2006

2006
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
Датский язык, русские субтитры.

- Гран-при жюри (Серебряный медведь) и Приз за лучший дебют на Берлинском Международном кинофестивале (2006)
- Приз «Лучший актер» (Дэвид Денчик) на Международном кинофестивале в Трансильвании, Румыния (2006)
- Лауреат премии Night Dreamer Award (Пернилла Фишер Кристенсен) на Международном кинофестивале NatFilm в Дании (2006)
- Программа «Восемь с половиной фильмов» на XХVIII Московском Международном кинофестивале (2006)

Трогательная мелодрама о любви, для которой пол не имеет значения.

Шарлотта, хозяйка салона красоты, сбегает от жестокостей друга и обустраивается в новой квартире. По соседству живет Вероника – молодой трансвестит, ожидающий разрешения на операцию по смене пола. Мир Вероники – это мыльные оперы, которые он (она) целыми днями смотрит в своей маленькой квартирке. Постепенно знакомство с Шарлоттой переворачивает жизнь Вероники, их дружба перерастает в необычный роман, события которого развиваются не менее бурно, чем у героев любимых сериалов Вероники…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 августа 2006
Премьера в мире 7 апреля 2006
Возраст 18+
Прокатчик Пан Терра
Режиссер
Пернилла Фишер Кристенсен
Пернилла Фишер Кристенсен
В ролях
Франк Тиль
Эльзебет Стеентофт
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп
Клас Банг
Клас Банг
Паули Риберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мыло 2 постера
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