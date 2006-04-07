Мыло, 2006

- Гран-при жюри (Серебряный медведь) и Приз за лучший дебют на Берлинском Международном кинофестивале (2006)
- Приз «Лучший актер» (Дэвид Денчик) на Международном кинофестивале в Трансильвании, Румыния (2006)
- Лауреат премии Night Dreamer Award (Пернилла Фишер Кристенсен) на Международном кинофестивале NatFilm в Дании (2006)
- Программа «Восемь с половиной фильмов» на XХVIII Московском Международном кинофестивале (2006)
Трогательная мелодрама о любви, для которой пол не имеет значения.
Шарлотта, хозяйка салона красоты, сбегает от жестокостей друга и обустраивается в новой квартире. По соседству живет Вероника – молодой трансвестит, ожидающий разрешения на операцию по смене пола. Мир Вероники – это мыльные оперы, которые он (она) целыми днями смотрит в своей маленькой квартирке. Постепенно знакомство с Шарлоттой переворачивает жизнь Вероники, их дружба перерастает в необычный роман, события которого развиваются не менее бурно, чем у героев любимых сериалов Вероники…