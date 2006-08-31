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Постер фильма Ненасытные
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Киноафиша Фильмы Ненасытные

Ненасытные

Nenasytnye 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В городе распутного солнца, развратного моря и обнаженных тел, принявшем столь откровенный облик, когда в постсоветское пространство нагрянула свобода, а значит вседозволенность и беззаконие, живут трое подростков — Арчи, Буба и Тема, мечтающие замутить свою рэп-команду «Ненасытные». Нужны бабки. Где взять? Добыть по законам улиц! Бои без правил, фальшивые доллары, марихуана… Облом! Наши хип-хоп бароны и сами «попадают» на деньги. Есть маза: режиссер-эротоман Альфред, сценарист Рига и экс-звезда Роки предлагают парням взять общак порнобизнеса…
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 31 августа 2006
Дата выхода
31 августа 2006 Россия Парадиз
31 августа 2006 Беларусь
31 августа 2006 Казахстан
31 августа 2006 Украина
Бюджет $1 700 000
Сборы в мире $1 388 633
Производство Cinemafour
Другие названия
Nenasytnye, Alkatīgie, Ненасытные
Режиссер
Руслан Бальтцер
Руслан Бальтцер
В ролях
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Александр Робак
Александр Робак
Алексей Ошурков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Namoor 2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно солнечный, позитивный, смеялись как сумасшедшие всё кино!!! И ещё один момент... Девчонкам стоит пойти хотя бы ради Арчи:-)… Читать дальше…
speed 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень хорош, как будто в 92-96х побывал, фильм формата "Мама не горюй", "жмурки", такой же ст...ый только без крови, с… Читать дальше…
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