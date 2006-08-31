В городе распутного солнца, развратного моря и обнаженных тел, принявшем столь откровенный облик, когда в постсоветское пространство нагрянула свобода, а значит вседозволенность и беззаконие, живут трое подростков — Арчи, Буба и Тема, мечтающие замутить свою рэп-команду «Ненасытные». Нужны бабки. Где взять? Добыть по законам улиц! Бои без правил, фальшивые доллары, марихуана… Облом! Наши хип-хоп бароны и сами «попадают» на деньги. Есть маза: режиссер-эротоман Альфред, сценарист Рига и экс-звезда Роки предлагают парням взять общак порнобизнеса…