Казино Рояль, 2006

Первая миссия агента разведки MI-6 Джеймса Бонда заносит его на Мадагаскар, где он должен выследить террориста по имени Моллак. Но не все идет согласно первоначальному плану, и агент 007 принимает самостоятельное решение о расследовании, которое должно вывести его на остальную часть террористической группы. След ведет на Багамы, где Бонд сталкивается с Димитросом и его девушкой Соланж и узнает, что Димитрос ведет общие дела с Ле Шиффром, банкиром крупнейшей международной террористической организации...