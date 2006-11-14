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Казино Рояль Казино Рояль
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Casino Royale

Казино Рояль, 2006

2006 / США / Германия / Великобритания / Чехия
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81 голос Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Первая миссия агента разведки MI-6 Джеймса Бонда заносит его на Мадагаскар, где он должен выследить террориста по имени Моллак. Но не все идет согласно первоначальному плану, и агент 007 принимает самостоятельное решение о расследовании, которое должно вывести его на остальную часть террористической группы. След ведет на Багамы, где Бонд сталкивается с Димитросом и его девушкой Соланж и узнает, что Димитрос ведет общие дела с Ле Шиффром, банкиром крупнейшей международной террористической организации...

7.9 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 16 ноября 2006
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 14 ноября 2006
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Ева Грин
Ева Грин
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Все актеры и съемочная группа
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В 1967 году роман Иэна Флеминга «Казино “Рояль”» был впервые экранизирован. Правда, продюсер Чарльз Фельдман и группа режиссеров во главе с Джоном Хьюстоном превратили свое кино в форменное издевательство над практически всеми нелепыми штампами шпионских фильмов; чего уж там, если одного из Бондов-младших (!) сыграл, смешно сказать, юный Вуди Аллен… Однако бондиана, каковою кинопроцесс был инфицирован еще с начала 60-х, продолжала сниматься своим чередом: несмотря на то что откровенно бездарные…
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DEN 2 апреля 2015, 12:51
Я впечатлен! Вчера я был в кино, и ... я впечатлен тем, как ужасно снят фильм. Поверьте, по сравнению с прошлыми фильмами,это земля и небо. Мало… Читать дальше…
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 25/11/2006 - 19:58:28):Вполне вероятно, что большая или бОльшая часть тех, кому понравился этот фильм-не видели прошлых фильмов… Читать дальше…
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