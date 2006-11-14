Казино Рояль, 2006

Наша рецензия

В 1967 году роман Иэна Флеминга «Казино “Рояль”» был впервые экранизирован. Правда, продюсер Чарльз Фельдман и группа режиссеров во главе с Джоном Хьюстоном превратили свое кино в форменное издевательство над практически всеми нелепыми штампами шпионских фильмов; чего уж там, если одного из Бондов-младших (!) сыграл, смешно сказать, юный Вуди Аллен… Однако бондиана, каковою кинопроцесс был инфицирован еще с начала 60-х, продолжала сниматься своим чередом: несмотря на то что откровенно бездарные…