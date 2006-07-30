Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Переписывая Бетховена
6.8
Киноафиша Фильмы Переписывая Бетховена
6.8

Переписывая Бетховена

, 2006
Copying Beethoven
США, Германия, Венгрия / мюзикл, драма, исторический / 18+
Постер фильма Переписывая Бетховена
6.8

О фильме

Юная Анна Холз учится в Венской консерватории. Девушку вызывают в офис к господину Герру Шлеммеру, издателю Бетховена. Анне сообщают что девятая симфония Бетховена вот вот будет закончена, но Герр умирает от рака и нуждается в копировщике, чтобы закончить начатое дело. Анна соглашается, и в процессе работы с Бетховеном понимает, в ней самой есть талант композитора. Девушка показывает свою работу маэстро, однако тот лишь высмеивает ее. Девушка хочет сбежать из Вены с любовником, но не может – она понимает что жизнь ее связана лишь с ним – с Бетховеном.

В ролях

Эд Харрис
Эд Харрис
Людвиг ван Бетховен
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Анна Хольц
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Martin Bauer
Филлида Ло
Mother Canisius
Николас Джонс
Ральф Райч
Wenzel Schlemmer
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Энгус Барнетт
Krenski
Джордж Мендел
Билл Стюарт
Rudy
Мэтилок Гиббс
Old Woman
Viktoria Dihen
Magda
Режиссер Агнешка Холланд
Сценарист Стивен Дж. Ривел, Кристофер Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Венгрия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 14 июня 2007
Премьера в мире 30 июля 2006
Дата выхода
28 октября 2006 Россия Парадиз 12+
19 апреля 2007 Австралия
13 апреля 2007 Австрия
23 августа 2007 Аргентина
15 августа 2007 Бельгия
13 апреля 2007 Болгария
17 ноября 2006 Бразилия
17 августа 2007 Великобритания
8 марта 2007 Венгрия
13 июня 2008 Венесуэла
5 апреля 2007 Германия
25 января 2007 Гонконг
21 сентября 2007 Дания
19 октября 2006 Израиль
17 августа 2007 Ирландия
20 октября 2006 Испания
15 июня 2007 Италия
28 октября 2006 Казахстан
10 сентября 2006 Канада
26 октября 2007 Колумбия
23 марта 2007 Мексика
28 июня 2007 Нидерланды
28 марта 2008 Панама
1 декабря 2006 Польша
16 ноября 2006 Португалия
29 марта 2007 Таиланд
27 апреля 2007 Турция
28 октября 2006 Украина
5 июля 2009 Франция
3 мая 2007 Чехия
11 октября 2007 Южная Корея
9 декабря 2006 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $6 191 746
Производство VIP 2 Medienfonds, Copying Beethoven, Eurofilm Stúdió
Другие названия
Copying Beethoven, L'élève de Beethoven, Beethoven árnyékában, Beethoven et la copiste, Beethoven'ı anlamak, Beethoveni varjus, Copiant Beethoven, Corrigindo Beethoven, Io e Beethoven, Klang der Stille, Kopia mistrza, Kopijuojant Bethoveną, La pasión de Beethoven, Người Chép Nhạc cho Beethoven, O Segredo de Beethoven, Simfonia iubirii, V tieni Beethovena, Ve stínu Beethovena, Αντιγράφοντας τον Μπετόβεν, Переписывая Бетховена, Як Бетховен, 敬愛なるベートーヴェン, 카핑 베토벤

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Ludwig van Beethoven Колебания в воздухе — это дыхание Бога, говорящего с душой человека. Музыка — язык Бога. Мы, музыканты, так близки к Богу, как только может быть человек. Мы слышим Его голос, читаем Его губы, рождаем детей Бога, которые поют Ему хвалу. Вот кто такие музыканты.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Переписывая Бетховена

Генсбур. Любовь хулигана
Генсбур. Любовь хулигана драма, биография, мюзикл
2010, Франция / США
7.0
Ранэвэйс
Ранэвэйс драма, мюзикл
2010, США
7.0
Солист
Солист биография, драма, мюзикл
2009, США / Великобритания / Франция
6.0
Последние дни
Последние дни драма, мюзикл
2005, США
6.0
Переступить черту
Переступить черту драма, мюзикл
2005, США / Германия
7.0
Рэй
Рэй драма, мюзикл
2004, США
7.0
Дорз
Дорз мюзикл, биография, драма
1991, США
7.0
Амадей
Амадей драма, мюзикл
1984, США
8.0
Болеро. Душа Парижа
Болеро. Душа Парижа биография, драма, музыка
2024, Бельгия / Франция
6.0
Опасное задание
Опасное задание боевик, триллер, драма, криминал
2018, США
3.0
Гений
Гений драма, биография
2016, США
6.0
Техасский рейнджер
Техасский рейнджер криминал, драма, триллер
2016, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше