Юная Анна Холз учится в Венской консерватории. Девушку вызывают в офис к господину Герру Шлеммеру, издателю Бетховена. Анне сообщают что девятая симфония Бетховена вот вот будет закончена, но Герр умирает от рака и нуждается в копировщике, чтобы закончить начатое дело. Анна соглашается, и в процессе работы с Бетховеном понимает, в ней самой есть талант композитора. Девушка показывает свою работу маэстро, однако тот лишь высмеивает ее. Девушка хочет сбежать из Вены с любовником, но не может – она понимает что жизнь ее связана лишь с ним – с Бетховеном.

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