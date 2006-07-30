США, Германия, Венгрия / мюзикл, драма, исторический / 18+
6.8
О фильме
Юная Анна Холз учится в Венской консерватории. Девушку вызывают в офис к господину Герру Шлеммеру, издателю Бетховена. Анне сообщают что девятая симфония Бетховена вот вот будет закончена, но Герр умирает от рака и нуждается в копировщике, чтобы закончить начатое дело. Анна соглашается, и в процессе работы с Бетховеном понимает, в ней самой есть талант композитора. Девушка показывает свою работу маэстро, однако тот лишь высмеивает ее. Девушка хочет сбежать из Вены с любовником, но не может – она понимает что жизнь ее связана лишь с ним – с Бетховеном.
Copying Beethoven, L'élève de Beethoven, Beethoven árnyékában, Beethoven et la copiste, Beethoven'ı anlamak, Beethoveni varjus, Copiant Beethoven, Corrigindo Beethoven, Io e Beethoven, Klang der Stille, Kopia mistrza, Kopijuojant Bethoveną, La pasión de Beethoven, Người Chép Nhạc cho Beethoven, O Segredo de Beethoven, Simfonia iubirii, V tieni Beethovena, Ve stínu Beethovena, Αντιγράφοντας τον Μπετόβεν, Переписывая Бетховена, Як Бетховен, 敬愛なるベートーヴェン, 카핑 베토벤
Рейтинг фильма
6.8
Оцените15 голосов
6.7IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
Ludwig van BeethovenКолебания в воздухе — это дыхание Бога, говорящего с душой человека. Музыка — язык Бога. Мы, музыканты, так близки к Богу, как только может быть человек. Мы слышим Его голос, читаем Его губы, рождаем детей Бога, которые поют Ему хвалу. Вот кто такие музыканты.
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