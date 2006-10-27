Пила 3, 2006

Зловещий серийный убийца по кличке Конструктор, исчезнувший после событий второй части франшизы вместе со своей последовательницей Амандой, все еще на свободе и продолжает свою игру. В этот раз ее главными действующими лицами становятся некий Джефф, несколько лет назад потерявший сына в автомобильной аварии, и хирург Линн Денлон, которой предстоит всеми силами продлить жизнь неизлечимо больному Конструктору.
Преступник-маньяк так и остался непойманным. А значит игра продолжится… 30-летнего доктора Линн Денлон похищают и запирают в комнате. Jigsaw потихоньку умирает, и он хочет, чтобы Линн поддерживала его в жизненном состоянии, пока некто Джефф, не закончит начатую им игру, которую как обычно придумал Jigsaw.
Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей,… Читать дальше…