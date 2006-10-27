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Пила 3 Пила 3
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Saw 3

Пила 3, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зловещий серийный убийца по кличке Конструктор, исчезнувший после событий второй части франшизы вместе со своей последовательницей Амандой, все еще на свободе и продолжает свою игру. В этот раз ее главными действующими лицами становятся некий Джефф, несколько лет назад потерявший сына в автомобильной аварии, и хирург Линн Денлон, которой предстоит всеми силами продлить жизнь неизлечимо больному Конструктору.

  • Картина посвящена памяти продюсера первых двух частей франшизы Грегга Хоффмана, скончавшегося в декабре 2005 года.
  • Сценарий к фильму был написан всего за неделю. В его основу лег сюжет, придуманный режиссером и соавтором сценария первой «Пилы» Джеймсом Ваном.
  • Декорации туалета, в точности повторяющие интерьер из первых двух частей «Пилы», продюсеры одолжили у создателей пародийной комедии «Очень страшное кино – 4».
  • Изначально предполагалось, что роль детектива Эрика Мэтьюса вновь исполнит Донни Уолберг, но актеру пришлось покинуть проект из-за творческих разногласий.
  • Режиссер Даррен Линн Боусман рассказал, что некоторые сюжетные повороты были найдены на форуме houseofjigsaw.com (дословно – «домпилы.ком»).
  • В 2006 году картина попала в список фильмов, запрещенных к распространению на территории Республики Беларусь.

Преступник-маньяк так и остался непойманным. А значит игра продолжится… 30-летнего доктора Линн Денлон похищают и запирают в комнате. Jigsaw потихоньку умирает, и он хочет, чтобы Линн поддерживала его в жизненном состоянии, пока некто Джефф, не закончит начатую им игру, которую как обычно придумал Jigsaw.

7.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 16 ноября 2006
Премьера в мире 27 октября 2006
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Дж. ЛаРоуз
Дж. ЛаРоуз
Дебра МакКэйб
Дина Мейер
Ким Робертс
Все актеры и съемочная группа
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Пила 3
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Paren 2 апреля 2015, 12:51
Да, действительно блевотное. Первые полфильма тошнит непадецки!
Короче, игра в этот раз проходит над Амандой и Джефом. Джеф весь фильм находит людей,… Читать дальше…
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (maksimus, 23/11/2006 - 20:57:15):Первый раз с моей мамой, (она у меня еще та любительница ужасов) кстати она сказала что на высоте и первая… Читать дальше…
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