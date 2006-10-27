Пила 3, 2006

Зловещий серийный убийца по кличке Конструктор, исчезнувший после событий второй части франшизы вместе со своей последовательницей Амандой, все еще на свободе и продолжает свою игру. В этот раз ее главными действующими лицами становятся некий Джефф, несколько лет назад потерявший сына в автомобильной аварии, и хирург Линн Денлон, которой предстоит всеми силами продлить жизнь неизлечимо больному Конструктору.