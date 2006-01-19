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Постер фильма Положись на друзей
7.0
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7.0

Положись на друзей

, 2006
Friends with Money
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Положись на друзей
7.0

О фильме

Не имей сто рублей, а имей сто друзей — и сможешь занять больше! Оливия давно поняла эту простую истину, поэтому когда в ее жизни наступает сложный период, а финансы поют романсы, она сразу обращается за помощью к старым знакомым. Одна беда: те давно переженились, делают карьеру или нянчат детишек — и вторжение в их размеренную жизнь шалопутной одиночки Оливии производит жуткий переполох. Вот тут-то и выясняется, что еще неизвестно, кто кому должен помочь. Да, это героине нужны материальная и моральная поддержка. Но свободолюбивая и не утратившая легкого отношения к миру и себе Оливия, как оказывается, тоже кое-чему может научить своих погрязших в рутине и бытовых хлопотах друзей. И уж она не упустит шанса воспользоваться случаем — с непредсказуемыми для всех последствиями!..

В ролях

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Olivia
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Christine
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
David
Тимм Шарп
Richard
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Franny
Хэйли Ноэль Джонсон
Tammy
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Jane
Грег Джерманн
Matt
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Aaron
Джэйк Черри
Wyatt
Режиссер Николь Холофсенер
Сценарист Николь Холофсенер
Композитор Рикки Ли Джонс, Крэйг Ричи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 7 апреля 2006
Премьера в мире 19 января 2006
Дата выхода
19 января 2006 Россия 16+
16 октября 2006 Германия 0
27 октября 2006 Испания
19 января 2006 Казахстан
21 апреля 2006 США
19 января 2006 Украина
16 октября 2006 Франция
28 июля 2006 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $18 245 244
Производство This Is That Productions
Другие названия
Friends with Money, Amigos con dinero, Prijateljice pune love, Rika vänner, Amigas com Dinheiro, Amigos com Dinheiro, Benim Zengin Dostlarım, Bogate prijateljice, Freunde mit Geld, Jóbarátnők, Pasitikėk draugais, Prieteni cu bani, Przyjaciele z kasą, Rakkaat rikkaat ystävät, Rikkaat rakkaat ystävät, Varakad sõbrad, Venner med penger, Zbožňujem prachy!, Zbožňuju prachy!, Οι πλούσιες κολλητές μου, Положись на друзей, Приятели с пари, セックス・アンド・マネー, 我的好野女友, Những người bạn giàu có, มิตรภาพของเรา... อย่าให้เงินมาเกี่ยว, 有米老友記, 돈많은 친구들, 프렌즈 위드 머니, Друзья с деньгами, חברות עם כסף, 老友有钱, Pasitikek draugais, 돈 많은 친구들

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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