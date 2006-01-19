Не имей сто рублей, а имей сто друзей — и сможешь занять больше! Оливия давно поняла эту простую истину, поэтому когда в ее жизни наступает сложный период, а финансы поют романсы, она сразу обращается за помощью к старым знакомым. Одна беда: те давно переженились, делают карьеру или нянчат детишек — и вторжение в их размеренную жизнь шалопутной одиночки Оливии производит жуткий переполох. Вот тут-то и выясняется, что еще неизвестно, кто кому должен помочь. Да, это героине нужны материальная и моральная поддержка. Но свободолюбивая и не утратившая легкого отношения к миру и себе Оливия, как оказывается, тоже кое-чему может научить своих погрязших в рутине и бытовых хлопотах друзей. И уж она не упустит шанса воспользоваться случаем — с непредсказуемыми для всех последствиями!..