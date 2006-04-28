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Постер фильма Дурдом на колесах
7.1
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7.1

Дурдом на колесах

, 2006
RV
Великобритания, Германия, США / семейный, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Дурдом на колесах
7.1

О фильме

Когда среднестатистическая американская семья вдруг решает отдохнуть, всем остальным нужно быть начеку. Если они сами хотят покалечиться, посадив за руль трейлера своего папашу – это их дело. Постарайтесь отойти в сторону с их дороги – могут ведь и зацепить. Но если все-таки вам настолько не повезло, что вы оказались их соседями по лагерю, в котором наивно решили отдохнуть – будьте мужественны. И держитесь поближе к полотенцу и мылу, ведь в трейлере этой семейки наверняка плохи дела с канализацией. В одном успокоение – отпуск длится всего две недели. Надо только продержаться. Когда-нибудь это должно кончиться?!

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Боб Манро
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Джейми Манро
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Mary Jo Gornicke
ДжоДжо
Кэсси Манро
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Carl Munro
Пол Энтони
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Todd Mallory
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Travis Gornicke
Хантер Пэрриш
Хантер Пэрриш
Earl Gornicke
Хлоя Сонненфельд
Moon Gornicke
Алекс Феррис
Billy Gornicke
Режиссер Барри Зонненфельд
Сценарист Джофф Родкей
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 9 июня 2006
Премьера в мире 28 апреля 2006
Дата выхода
28 апреля 2006 Россия Каскад 6+
1 июня 2006 Австралия
9 июня 2006 Великобритания
29 июня 2006 Германия
15 января 2007 Дания
2 июня 2006 Италия
28 апреля 2006 Казахстан
15 июня 2006 Португалия
28 апреля 2006 США
28 апреля 2006 Украина
19 июля 2006 Франция
MPAA PG
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $87 528 173
Производство Columbia Pictures, Relativity Media, Intermedia Films
Другие названия
RV, Locas vacaciones sobre ruedas, Runaway Vacation, Recreational Vehicle, ¡Vaya vacaciones!, Avtodom, Camping-car, Chuyến Đi Thú Vị, Com a Casa às Costas, Die Chaoscamper, Excursie cu surprize, Familj på väg, Férias no Trailer, Gyvenimas ant ratų, Moji problematični praznici, Ocka, ne ga srat!, Quines vacances!, R.V.: Runaway Vacation, Rodinná dovolená a jiná nestestí, Rumlis vakáció, Runaway Vacation - Perheloma pyörillä, RV: Runaway Vacation, RV: Szalone wakacje na kółkach, Szalone wakacje na kółkach, Trakā māja uz riteņiem, Treles diakopes se tesseris trohous, V.R., Veerev segadus, Vita da camper, Τρελές διακοπές σε τέσσερις τροχούς, Дурдом на колесах, Дурдом на колёсах, Семейна ваканция, 休旅任务, Durdom na kolesah, อาร์วี ซิ่งรถบ้านไปเถิดเถิง, 房车之旅

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

Bob Munro Йо, мои пацаны на колёсах, что там в лесу творится?
Hip Hop Wannabe Этот термит твой?
Bob Munro Йо, мой чел сказал...
Carl Munro [злится] Не называй его...
Bob Munro [успокаивает Карла] Спокойно! Это мой чел С, он маленький, но свирепый, а вы, псы, вы жёсткие, откуда вы?
Hip Hop Wannabe Скоттсдейл!
Bob Munro Скоттсдейл, в 'Зоне! Там жёсткий район. Но если хочешь связаться с моим челом С, вперёд, потому что, знаешь, он свиреп, он ломанётся тебе в лицо, он тебя серьёзно пошатает. Ты уйдёшь, может, хромая. Но я говорю — говори с рукой, линия занята, потому что он вышел из себя. Парень вышел из себя. Я его не могу удержать. Потому что я с тобой сейчас разговариваю, давая ему шанс остыть, вернуться к реальности, так сказать. Потому что мы могли бы сейчас чиллить у себя дома. И не просто в этом доме на колёсах, представляя Малибу и Вествуд, понимаешь. Молимся, как все умеем. От пацанов к мужикам. Прокачай мой Мерседес, перезвони, поставлю тебя на удержание. Ты понимаешь, о чём я?
Hip Hop Wannabe Эээ... нам пора.
[уходит]
Bob Munro Мм-хм, лучше уходи, парень, не заставляй меня вызывать адвоката, потому что я проверю!

Отзывы о фильме

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