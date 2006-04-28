Bob Munro Йо, мои пацаны на колёсах, что там в лесу творится?

Hip Hop Wannabe Этот термит твой?

Bob Munro Йо, мой чел сказал...

Carl Munro [злится] Не называй его...

Bob Munro [успокаивает Карла] Спокойно! Это мой чел С, он маленький, но свирепый, а вы, псы, вы жёсткие, откуда вы?

Hip Hop Wannabe Скоттсдейл!

Bob Munro Скоттсдейл, в 'Зоне! Там жёсткий район. Но если хочешь связаться с моим челом С, вперёд, потому что, знаешь, он свиреп, он ломанётся тебе в лицо, он тебя серьёзно пошатает. Ты уйдёшь, может, хромая. Но я говорю — говори с рукой, линия занята, потому что он вышел из себя. Парень вышел из себя. Я его не могу удержать. Потому что я с тобой сейчас разговариваю, давая ему шанс остыть, вернуться к реальности, так сказать. Потому что мы могли бы сейчас чиллить у себя дома. И не просто в этом доме на колёсах, представляя Малибу и Вествуд, понимаешь. Молимся, как все умеем. От пацанов к мужикам. Прокачай мой Мерседес, перезвони, поставлю тебя на удержание. Ты понимаешь, о чём я?

Hip Hop Wannabe Эээ... нам пора.

[уходит]