Когда среднестатистическая американская семья вдруг решает отдохнуть, всем остальным нужно быть начеку. Если они сами хотят покалечиться, посадив за руль трейлера своего папашу – это их дело. Постарайтесь отойти в сторону с их дороги – могут ведь и зацепить. Но если все-таки вам настолько не повезло, что вы оказались их соседями по лагерю, в котором наивно решили отдохнуть – будьте мужественны. И держитесь поближе к полотенцу и мылу, ведь в трейлере этой семейки наверняка плохи дела с канализацией. В одном успокоение – отпуск длится всего две недели. Надо только продержаться. Когда-нибудь это должно кончиться?!
|28 апреля 2006
|Россия
|Каскад
|6+
|1 июня 2006
|Австралия
|9 июня 2006
|Великобритания
|29 июня 2006
|Германия
|15 января 2007
|Дания
|2 июня 2006
|Италия
|28 апреля 2006
|Казахстан
|15 июня 2006
|Португалия
|28 апреля 2006
|США
|28 апреля 2006
|Украина
|19 июля 2006
|Франция