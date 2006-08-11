Дикость, 2006

Фильм «Дикость» - представитель новой волны британских фильмов ужасов. Производственной группой выступила киностудия Ecosse Films. «Дикость» – вторая по счету работа режиссера Майкла Джей Бассетта. Его первая лента - напряженный фильм ужасов «На страже смерти», который вышел в прокат в 2002 году.

Киностудия Ecosse Films, выпустившая фильмы «Мисс Браун» (с участием Джуди Денч и Билли Конелли) и «Шарлота Грей» (с Кейт Бланшет), начала свою работу над сценарием «Дикости» совместно с писателем Дарио Полони. Продюсер Роберт Бернштейн комментирует работу над сценарием: «Мы развили историю, начиная с простой идеи о создании фильма до сценарного наброска. Дарио написал сценарий, а Майкл со своей стороны переписал сценарий уже с учетом режиссуры».

В фильме «Дикость» принял участие в основном молодой актерский состав, для многих съемка в этом фильме стала дебютом. Режиссер Майкл Джей Бассетт: «Основная причина, почему для меня этот фильм является особым опытом, - это работа с потрясающими молодыми актерами. Тоби Кэббелл, игравший в фильме «Башмаки мертвеца», Стивен Уайт, проделавший огромную работу, Алекс Рейд, наша главная героиня, которая недавно появилась в фильме Нила Маршала «Спуск» и, конечно, Шон Пертви, звезда фильма «Псы-воины». Итак, у меня был потрясающий состав – известные звезды и подающие надежды, молодые актеры. Все они проделали невероятно большую работу».

Для Шона Пертви, исполнителя роли Джеда, возможность работать с молодым актерским составом оказалась решающим фактором при принятии окончательного решения об участии в проекте. «Изначально в этом фильме меня привлек сценарий и тот факт, что я буду работать с шестью молодыми актерами. Это напомнило мне процесс создания фильма «Подонки» с моими друзьями Реймом Винстоуном, Джулианом Фертом и Филом Даниелсом. Появилась возможность сделать нечто подобное. Я до сих пор верю, что это в определенной степени поддерживает дух молодости. Я пока не думаю, что готов играть комиссаров полиции и что-то тому подобное».

Жанр «британский фильм ужасов» получил вторую жизнь совсем недавно, но в сравнении с монстром Франкенштейном кажется, что пришел, чтобы задержаться надолго. «Дикость» - это первый фильм из серии «ужастиков» для продюсера Джона Мак Доннелла: «Я думаю, что это очень актуальный жанр современного кино. При сегодняшнем наступлении азиатского кинематографа и увлечении римейками, наподобие «Властелина Колец», «ужастики» находят свою аудиторию зрителей».