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Дикость
Киноафиша Фильмы Дикость
Wilderness

Дикость, 2006

2006
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме

Фильм «Дикость» - представитель новой волны британских фильмов ужасов. Производственной группой выступила киностудия Ecosse Films. «Дикость» – вторая по счету работа режиссера Майкла Джей Бассетта. Его первая лента - напряженный фильм ужасов «На страже смерти», который  вышел в прокат в 2002 году.

Киностудия Ecosse Films, выпустившая фильмы «Мисс Браун» (с участием Джуди Денч и Билли Конелли) и «Шарлота Грей» (с Кейт Бланшет), начала свою работу над сценарием «Дикости» совместно с писателем Дарио Полони. Продюсер Роберт Бернштейн комментирует работу над сценарием: «Мы развили историю, начиная с простой идеи о создании фильма до сценарного наброска. Дарио написал сценарий,  а Майкл со своей стороны переписал сценарий уже с учетом режиссуры».

В фильме «Дикость» принял участие в основном молодой актерский состав, для многих съемка в этом фильме стала дебютом. Режиссер Майкл Джей Бассетт: «Основная причина, почему для меня этот фильм является особым опытом, - это работа с потрясающими молодыми актерами. Тоби Кэббелл, игравший в фильме «Башмаки мертвеца», Стивен Уайт, проделавший огромную работу, Алекс Рейд, наша главная героиня, которая недавно появилась в фильме Нила Маршала «Спуск» и, конечно, Шон Пертви, звезда фильма «Псы-воины». Итак, у меня был потрясающий состав – известные звезды и подающие надежды, молодые актеры. Все они проделали невероятно большую работу».

Для Шона Пертви, исполнителя роли Джеда, возможность работать с молодым актерским составом оказалась решающим фактором при принятии окончательного решения об участии в проекте. «Изначально в этом фильме меня привлек сценарий и тот факт, что я буду работать с шестью молодыми актерами. Это напомнило мне процесс создания фильма «Подонки» с моими друзьями Реймом Винстоуном, Джулианом Фертом и Филом Даниелсом. Появилась возможность сделать нечто подобное. Я до сих пор верю, что это в определенной степени поддерживает дух молодости. Я пока не думаю, что готов играть комиссаров полиции и что-то тому подобное».

Жанр «британский фильм ужасов» получил вторую жизнь совсем недавно, но в сравнении с монстром Франкенштейном кажется, что пришел, чтобы задержаться надолго. «Дикость» - это первый фильм из серии «ужастиков» для продюсера Джона Мак Доннелла: «Я думаю, что это очень актуальный жанр современного кино. При сегодняшнем наступлении азиатского кинематографа и увлечении римейками, наподобие «Властелина Колец», «ужастики» находят свою аудиторию зрителей».

Это история не о мести, это история о наказании…

Заключенные тюрьмы Young Offenders’Institution по праву считаются одними из самых опасных преступников, которых нельзя  перевоспитать и допустить к  жизни в обществе. Будучи закоренелыми и опытными преступниками, их никто и ничего  не могло испугать или устрашить ….. До тех пор, пока они не встретились лицом к лицу с нечеловеческой дикостью.

На необитаемом острове, куда их забрасывают, в мире непроходимых лесов, смертельно опасных рек и крутых берегов, они становятся жертвами некоего охотника, который готов преподать им кровавый урок. Группа понимает, что вдали от цивилизации им не от кого ждать помощи. Безжалостный хищник и его свирепая свора собак постоянно дают о себе знать.

Смогут ли герои объединиться перед лицом смертельной опасности и вместе дать отпор?

 

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 12 октября 2006
Премьера в мире 11 августа 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Бюджет 3 000 000 GBP
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Алекс Рейд
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Натан Хьюз
Стефан Дан
Люк Нил
Все актеры и съемочная группа
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Корпоративка
Корпоративка (2006)
6.5
Население 436
Население 436 (2006)
5.7
Псы-воины
Псы-воины (2002)
5.9166665
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Превращение
Превращение (2020)
4.7
Постер фильма Дикость 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссер Майкл Дж. Бассетт, блистательно дебютировавший в кино картиной «На страже смерти», молчал несколько лет. Частенько такие перерывы приводят к каким-то новаторским решениям и, да простится мне этот трюизм, творческим взлетам, однако «Дикость» – пример из другой оперы. Точнее, конечно, совсем даже не оперы, а физиологического триллера. С дебютным фильмом Бассетта «Дикость» роднит, пожалуй, только одно – невыносимая жестокость происходящего с человеческим телом. В остальном Wilderness до…
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