Вера Решетникова – молодая перспективная фигуристка, которая вместе со своим партнером и возлюбленным Евгением готовится к выступлениям на Олимпиаде. Это главный старт в их жизни, ради него они оба когда-то записались в спортивную секцию. Однако очередной прокат приносит беду: серьезная травма спины перечеркивает все планы и надежды спортсменки.

В больнице Вера знакомится с молодым врачом Русланом, под руководством которого начинает долгий процесс реабилитации. Вскоре девушку поджидает новый удар: выясняется, что Женя готовится к Олимпиаде с другой партнершей. А некоторое время спустя Вера понимает, что больше не сможет ходить. И только преданность и забота Руслана помогают ей перенести все жизненные невзгоды и вновь обрести веру в себя.