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Киноафиша Фильмы Вернуть Веру

Вернуть Веру

Vernut Veru 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вера Решетникова – молодая перспективная фигуристка, которая вместе со своим партнером и возлюбленным Евгением готовится к выступлениям на Олимпиаде. Это главный старт в их жизни, ради него они оба когда-то записались в спортивную секцию. Однако очередной прокат приносит беду: серьезная травма спины перечеркивает все планы и надежды спортсменки.

В больнице Вера знакомится с молодым врачом Русланом, под руководством которого начинает долгий процесс реабилитации. Вскоре девушку поджидает новый удар: выясняется, что Женя готовится к Олимпиаде с другой партнершей. А некоторое время спустя Вера понимает, что больше не сможет ходить. И только преданность и забота Руслана помогают ей перенести все жизненные невзгоды и вновь обрести веру в себя.

 

Страна Украина
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Дата выхода
10 октября 2006 Россия 16+
11 ноября 2006 США
6 июня 2006 Украина
Производство Film.ua
Другие названия
Vernut Veru, Вернуть Веру
Режиссер
Вера Яковенко
В ролях
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Елена Захарова
Елена Захарова
Алла Фомичева
Илья Носков
Илья Носков
Ирина Бардакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
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