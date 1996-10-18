Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящие Спящие
Киноафиша Фильмы Спящие
Sleepers

Спящие, 1996

1996 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Четверка друзей - Лоренцо, Томми, Майкл и Джон - растет на улицах Клинтона, района, более известного под названием “Адская кухня”. За ребятами приглядывает отец Бобби, однако втайне от священнослужителя мальчишки зарабатывает карманные деньги, выполняя мелкие поручения местного мафиози. По несчастливой случайности все четверо попадают в тюрьму, где становятся жертвами извращенцев-охранников. Вновь оказавшись на свободе, герои как могут строят свою дальнейшую жизнь. Джон и Томми по-прежнему промышляют незаконными делишками, Лоренцо становится журналистом, Майкл - помощником окружного прокурора. Встретившись с одним из своих прежних мучителей, друзья решают совершить возмездие…

  • Фильм основан на одноименном романе Лоренцо Каркатерры. Автор утверждал, что описал в книге реальные события, произошедшие с ним и его друзьями в детстве. 
  • Брэд Ренфро и Джозеф Перрино, исполнившие роли молодых Майкла и Лоренцо соответственно, носили цветные линзы, чтобы глаза были того же цвета, что и у Брэда Питта и Джейсона Патрика. 
  • В касте фильма три лауреата “Оскара” (Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман и Брэд Питт), а также одна номинантка на престижную кинопремию - Минни Драйвер.

Для четырех мальчишек, подрастающих на городских улицах в середине 1960-х, «Адская кухня» было местом, где царила невинность, управляемая развратом. В этом скверном районе Нью-Йорка, расположенном между 34-й и 56-й улицами на севере и между 8-й авеню и Гудзоном на западе, правили одновременно священники и гангстеры. Растущие здесь дети весело проводили время, но при этом беспрекословно подчинялись неписанным священным законам сообщества: преступления против его членов категорически запрещались, а если такое случалось, наказание было жестоким. Четыре друга допустили ошибку, навсегда изменившую их жизни...

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1996
Премьера в России 28 августа 2006
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 18 октября 1996
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $44 000 000
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Витторио Гассман
Терри Кинни
Терри Кинни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спящие
Тюремный эксперимент в Стэнфорде
Тюремный эксперимент в Стэнфорде (2015)
6.9166665
Земля: вид с небес
Земля: вид с небес (2004)
7.6363635
Таинственная река
Таинственная река (2003)
7.6666665
Талантливый мистер Рипли
Талантливый мистер Рипли (1999)
7.5
Знакомьтесь, Джо Блэк
Знакомьтесь, Джо Блэк (1998)
7.837209
Игра
Игра (1997)
8.695652
Донни Браско
Донни Браско (1997)
7.4117646
Семь лет в Тибете
Семь лет в Тибете (1997)
7.769231
Адвокат дьявола
Адвокат дьявола (1997)
8.466666
Первобытный страх
Первобытный страх (1996)
7.909091
Время убивать
Время убивать (1996)
8.384615
Легенды осени
Легенды осени (1994)
7.742857
Фильм находится в подборках
Фильмы с Брэдом Питтом Фильмы с Брэдом Питтом
Постер фильма Спящие 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше