Спящие, 1996

Для четырех мальчишек, подрастающих на городских улицах в середине 1960-х, «Адская кухня» было местом, где царила невинность, управляемая развратом. В этом скверном районе Нью-Йорка, расположенном между 34-й и 56-й улицами на севере и между 8-й авеню и Гудзоном на западе, правили одновременно священники и гангстеры. Растущие здесь дети весело проводили время, но при этом беспрекословно подчинялись неписанным священным законам сообщества: преступления против его членов категорически запрещались, а если такое случалось, наказание было жестоким. Четыре друга допустили ошибку, навсегда изменившую их жизни...