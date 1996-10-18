Спящие, 1996

Четверка друзей - Лоренцо, Томми, Майкл и Джон - растет на улицах Клинтона, района, более известного под названием “Адская кухня”. За ребятами приглядывает отец Бобби, однако втайне от священнослужителя мальчишки зарабатывает карманные деньги, выполняя мелкие поручения местного мафиози. По несчастливой случайности все четверо попадают в тюрьму, где становятся жертвами извращенцев-охранников. Вновь оказавшись на свободе, герои как могут строят свою дальнейшую жизнь. Джон и Томми по-прежнему промышляют незаконными делишками, Лоренцо становится журналистом, Майкл - помощником окружного прокурора. Встретившись с одним из своих прежних мучителей, друзья решают совершить возмездие…
Для четырех мальчишек, подрастающих на городских улицах в середине 1960-х, «Адская кухня» было местом, где царила невинность, управляемая развратом. В этом скверном районе Нью-Йорка, расположенном между 34-й и 56-й улицами на севере и между 8-й авеню и Гудзоном на западе, правили одновременно священники и гангстеры. Растущие здесь дети весело проводили время, но при этом беспрекословно подчинялись неписанным священным законам сообщества: преступления против его членов категорически запрещались, а если такое случалось, наказание было жестоким. Четыре друга допустили ошибку, навсегда изменившую их жизни...