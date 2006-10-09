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Постер фильма Меченосец
4.9
Киноафиша Фильмы Меченосец
4.9

Меченосец

, 2006
Mechenosets
Россия / триллер, боевик, фантастика / 18+
Постер фильма Меченосец
4.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, Саша, появился на свет с удивительной сверхспособностью. Вряд ли это можно назвать даром, скорее уж проклятием, ведь, когда меченосец подрастает, воспользоваться его силой норовят не самые честные люди. Для одних Саша – ходячее оружие, для вторых – мишень; чтобы избавиться от тех и других, герой вынужден вечно убивать, бежать и скрываться. Так продолжается до тех пор, пока в жизни героя не появляется очаровательная девушка по имени Катя. Яркие и сильные чувства омрачает то, что Саше приходится скрывать от любимой свою истинную сущность. Однако наступает момент, когда Саша становится свидетельницей очередной кровавой расправы… Сможет ли она принять героя таким, какой он есть, или отвернется от него?

  • В основу сценария лег одноименный роман омского писателя Евгения Даниленко. 
  • «Меченосец» стал третьей по счету режиссерской работой Филиппа Янковского. Ранее актер и продюсер снял фильмы «В движении» (2002) и «Статский советник» (2005). 
  • Чулпан Хаматова (Катя) и Алексей Горбунов (Клим) ранее снимались вместе в драме Валерия Тодоровского «Страна глухих» 1998 года. 
  • Годом ранее Алексей Горбунов появился в фильме Филиппа Янковского «Статский советник» в роли террориста Рахмета.

Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за собой кровавый след. За ним охотятся. Но горе тому из его преследователей, кто сумеет его настичь. Взрослея, он превращается в инструмент для восстановления справедливости. Чем омерзительнее преступление, тем страшнее наказание. Чудовищные и необъяснимые события разрезают ткань нашей действительности.

Саша слишком опасен, чтобы жить среди людей, и поэтому весь мир ополчается против него. Он обладает неземной силой, способной уничтожить все на своем пути. Но однажды на этом пути появляется Она. Она не знает ничего про его сверхчеловеческие способности, а просто любит. Сможет ли герой спасти любовь, которая так хрупка в этом жестоком мире? Это драма человека, которому трудно оставаться человеком. Это история о том, как плоть превращается в сталь.

В ролях

Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Sasha
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Katya
Леонид Громов
Леонид Громов
Roshchin
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Father
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Klim
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Bella
Лидия Доротенко
Лидия Доротенко
Ангелина Миримская
Ангелина Миримская
Ania
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Assistant Roshchin
Александр Ноткин
Guy at the bar
Режиссер Филипп Янковский
Сценарист Yevgeni Danilenko, Konstantin Syngayevsky
Композитор Игорь Вдовин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 5 июня 2009
Премьера в мире 9 октября 2006
Дата выхода
12 октября 2006 Россия КароПрокат 16+
9 октября 2006 Беларусь
9 октября 2006 Казахстан
9 октября 2006 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $4 382 251
Производство CTB Film Company
Другие названия
Mechenosets, Меченосец, Le bras de fer, Mściciel, Relvakandja, The Sword Bearer, Zobenvīrs

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 19 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 марта 2021

Наша рецензия

Когда Филипп Янковский заканчивал съемки «Статского советника», ему, по его собственным словам, пришла в голову идея «снять кино про любовь». В поисках подходящего сценария Янковский-младший обратился к продюсеру Сергею Сельянову, в ответ на что тот распростер объятия, держа в руках роман Евгения Даниленко «Меченосец», опубликованный на рубеже тысячелетий в одном из малотиражных литературных журналов. Евгений Даниленко, омский писатель и завсегдатай альманаха «Иртыш», сменил массу профессий:…

Отзывы о фильме

asUwant 2 апреля 2015, 12:51
Знаете, товарищи. Я шел на фильм с хорошим товарищем и во время фильма он мне постоянно твердил, что более больного бреда он не видел. А я слушал и… Читать дальше…
AndeyyyS 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм относится к тому редкому разряду фильмов, после которого хочется потребовать обратно деньги за билет! После выхода из кинозала хотелось… Читать дальше…
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Меченосец

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