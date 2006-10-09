Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за собой кровавый след. За ним охотятся. Но горе тому из его преследователей, кто сумеет его настичь. Взрослея, он превращается в инструмент для восстановления справедливости. Чем омерзительнее преступление, тем страшнее наказание. Чудовищные и необъяснимые события разрезают ткань нашей действительности.

Саша слишком опасен, чтобы жить среди людей, и поэтому весь мир ополчается против него. Он обладает неземной силой, способной уничтожить все на своем пути. Но однажды на этом пути появляется Она. Она не знает ничего про его сверхчеловеческие способности, а просто любит. Сможет ли герой спасти любовь, которая так хрупка в этом жестоком мире? Это драма человека, которому трудно оставаться человеком. Это история о том, как плоть превращается в сталь.