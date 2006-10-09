Главный герой фильма, Саша, появился на свет с удивительной сверхспособностью. Вряд ли это можно назвать даром, скорее уж проклятием, ведь, когда меченосец подрастает, воспользоваться его силой норовят не самые честные люди. Для одних Саша – ходячее оружие, для вторых – мишень; чтобы избавиться от тех и других, герой вынужден вечно убивать, бежать и скрываться. Так продолжается до тех пор, пока в жизни героя не появляется очаровательная девушка по имени Катя. Яркие и сильные чувства омрачает то, что Саше приходится скрывать от любимой свою истинную сущность. Однако наступает момент, когда Саша становится свидетельницей очередной кровавой расправы… Сможет ли она принять героя таким, какой он есть, или отвернется от него?
Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за собой кровавый след. За ним охотятся. Но горе тому из его преследователей, кто сумеет его настичь. Взрослея, он превращается в инструмент для восстановления справедливости. Чем омерзительнее преступление, тем страшнее наказание. Чудовищные и необъяснимые события разрезают ткань нашей действительности.
Саша слишком опасен, чтобы жить среди людей, и поэтому весь мир ополчается против него. Он обладает неземной силой, способной уничтожить все на своем пути. Но однажды на этом пути появляется Она. Она не знает ничего про его сверхчеловеческие способности, а просто любит. Сможет ли герой спасти любовь, которая так хрупка в этом жестоком мире? Это драма человека, которому трудно оставаться человеком. Это история о том, как плоть превращается в сталь.
|12 октября 2006
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